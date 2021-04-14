https://ria.ru/20210414/zakon-1728222606.html
Совфед одобрил закон об участии физлиц-иноагентов в выборах
Совфед одобрил закон об участии физлиц-иноагентов в выборах
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который обязывает кандидатов, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать о статусе... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:09
2021-04-14T13:09
2021-04-14T13:09
россия
совет федерации рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который обязывает кандидатов, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию.Закон предусматривает, что кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязан указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах.Закон также расширяет список лиц и организаций, которым запрещено любое участие в избирательных кампаниях. В этот список теперь войдут незарегистрированные общественные объединения и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юридические лица, учрежденные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.Закон поступает на подпись президенту РФ.
https://ria.ru/20210408/mandat-1727437378.html
https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, политика
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил на заседании в среду закон, который обязывает кандидатов, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию.
Закон предусматривает, что кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязан указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах.
Закон также расширяет список лиц и организаций, которым запрещено любое участие в избирательных кампаниях. В этот список теперь войдут незарегистрированные общественные объединения и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юридические лица, учрежденные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
Закон поступает на подпись президенту РФ
.