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Совфед одобрил закон об участии физлиц-иноагентов в выборах
Совфед одобрил закон об участии физлиц-иноагентов в выборах
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который обязывает кандидатов, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать о статусе... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:09
2021-04-14T13:09
россия
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который обязывает кандидатов, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию.Закон предусматривает, что кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязан указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах.Закон также расширяет список лиц и организаций, которым запрещено любое участие в избирательных кампаниях. В этот список теперь войдут незарегистрированные общественные объединения и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юридические лица, учрежденные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.Закон поступает на подпись президенту РФ.
https://ria.ru/20210408/mandat-1727437378.html
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россия, совет федерации рф, политика

Совфед одобрил закон об участии физлиц-иноагентов в выборах

13:09 14.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который обязывает кандидатов, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию.
Закон предусматривает, что кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязан указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах.
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Политолог спрогнозировал число мандатов ЕР на выборах в Госдуму
Закон также расширяет список лиц и организаций, которым запрещено любое участие в избирательных кампаниях. В этот список теперь войдут незарегистрированные общественные объединения и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юридические лица, учрежденные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
Закон поступает на подпись президенту РФ.
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