https://ria.ru/20210414/zakon-1728222606.html

Совфед одобрил закон об участии физлиц-иноагентов в выборах

Совфед одобрил закон об участии физлиц-иноагентов в выборах

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который обязывает кандидатов, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать о статусе... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:09

2021-04-14T13:09

2021-04-14T13:09

россия

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который обязывает кандидатов, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию.Закон предусматривает, что кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязан указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах.Закон также расширяет список лиц и организаций, которым запрещено любое участие в избирательных кампаниях. В этот список теперь войдут незарегистрированные общественные объединения и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юридические лица, учрежденные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.Закон поступает на подпись президенту РФ.

https://ria.ru/20210408/mandat-1727437378.html

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

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россия, совет федерации рф, политика