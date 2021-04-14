https://ria.ru/20210414/zaderzhanie-1728187320.html

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве Альберта Рыжего

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве Альберта Рыжего

Следственный комитет России опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова (Альберта Рыжего). РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:06

2021-04-14T10:06

2021-04-14T11:09

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова (Альберта Рыжего).На кадрах видно, как мужчину в наручниках заводят в здание управления СК по Северо-Западному федеральному округу и он заявляет, что причина происходящего — убийство.Позже в ведомстве сообщили, что задержанный признал вину.Гейдарова застрелили, когда он занимался на кардиотренажере в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы.По данным СМИ, в прошлом году он условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/kadry-1727947494.html

москва

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2021

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Задержание мужчины, подозреваемого в убийстве в тренажерном зале. Кадры СК Задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства в тренажерном зале на северо-западе Москвы. 2021-04-14T10:06 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия