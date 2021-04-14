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Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве Альберта Рыжего
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве Альберта Рыжего
Следственный комитет России опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова (Альберта Рыжего). РИА Новости, 14.04.2021
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следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова (Альберта Рыжего).На кадрах видно, как мужчину в наручниках заводят в здание управления СК по Северо-Западному федеральному округу и он заявляет, что причина происходящего — убийство.Позже в ведомстве сообщили, что задержанный признал вину.Гейдарова застрелили, когда он занимался на кардиотренажере в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы.По данным СМИ, в прошлом году он условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.
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Задержание мужчины, подозреваемого в убийстве в тренажерном зале. Кадры СК
Задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства в тренажерном зале на северо-западе Москвы.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве Альберта Рыжего

10:06 14.04.2021 (обновлено: 11:09 14.04.2021)
 
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова (Альберта Рыжего).
На кадрах видно, как мужчину в наручниках заводят в здание управления СК по Северо-Западному федеральному округу и он заявляет, что причина происходящего — убийство.
Позже в ведомстве сообщили, что задержанный признал вину.
Гейдарова застрелили, когда он занимался на кардиотренажере в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы.
По данным СМИ, в прошлом году он условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 17:50
В Сеть попали кадры убийства мужчины в столичном фитнес-клубе
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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