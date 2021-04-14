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В Москве задержан подозреваемый в убийстве вора в законе Альберта Рыжего
В Москве задержан подозреваемый в убийстве вора в законе Альберта Рыжего
Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T00:42
2021-04-14T01:29
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.Она добавила, что в ближайшее время его доставят в подразделение ГСУ СК России по Москве для проведения следственных действий.Ранее СК РФ опубликовал в своем YouTube-канале видео с места убийства, на нем можно увидеть, как следственная группа работает возле тренажера, на котором, предположительно, и был застрелен мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Али Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве задержан подозреваемый в убийстве вора в законе Альберта Рыжего

00:42 14.04.2021 (обновлено: 01:29 14.04.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.

"Задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства в тренажерном зале на северо-западе Москвы ... В жилище, где скрывался фигурант проводятся обыски", - сказала Иванова.

Она добавила, что в ближайшее время его доставят в подразделение ГСУ СК России по Москве для проведения следственных действий.
Ранее СК РФ опубликовал в своем YouTube-канале видео с места убийства, на нем можно увидеть, как следственная группа работает возле тренажера, на котором, предположительно, и был застрелен мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
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Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Али Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.
 
РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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