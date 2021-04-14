https://ria.ru/20210414/zadachi-1728309427.html

Тульский губернатор назвал одну из главных задач региональных властей

Тульский губернатор назвал одну из главных задач региональных властей

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал ключевой задачей региональных властей улучшение демографической ситуации, РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:35

2021-04-14T19:35

2021-04-14T19:35

тульская область

россия

алексей дюмин

тульская областная дума

тульская область

общество

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ТУЛА, 14 апр — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал ключевой задачей региональных властей улучшение демографической ситуации,"Демография – это не только льготы и выплаты. Готов ли человек остаться на малой родине, создать семью, завести детей – всё это зависит от целого ряда аспектов. Качественная медицина, возможность найти хорошую работу, дать достойное образование детям, комфортная среда для жизни, условия для разнообразного досуга и развития", – сказал глава региона, выступая в среду с ежегодным посланием жителям региона и депутатам Тульской областной Думы.По словам Дюмина, за последние пять лет создан серьезный задел, фундамент, который позволяет строить стратегию будущего. Поэтому сейчас региональные власти активно ведут работу над новой программой развития Тульской области.Также среди основных задач в развитии экономики Дюмин выделил создание условий для дальнейшего роста инвестиций. К 2026 году предполагается привлечь в экономику в полтора раза больше средств, чем за предыдущую пятилетку. Приоритетами станут вложения в инновации и передовые технологии, переход к экспорту наукоемкой продукции. Отдельно Дюмин остановился на заботе о старшем поколении. Он поставил задачу разработать полноценную стратегию, которая даст людям старшего возраста возможность жить полной жизнью и чувствовать себя востребованными. В ней, по словам главы региона, должны быть учтены все потребности пожилых людей – как в поиске работе или освоении новой профессии, так и в вопросах активного долголетия, охраны здоровья, участия в общественной и культурной жизни. В этой связи губернатор поручил разработать проект, который позволит сделать путешествия по стране доступными для людей старшего возраста. Кроме того Дюмин озвучил масштабные планы по развитию дорожного хозяйства, промышленности, науки, предпринимательства, туризма, здравоохранения, сельских территорий.Губернатор сделал большой акцент на ценностях тульского края, его уникальных особенностях. По его словам, "Тульская область – настоящая сокровищница русской культуры, хранилище нашего культурного кода и идентичности. Наша концепция продвижения должна звучать так: "Хотите понять Россию – начните с Тулы".

https://ria.ru/20210324/goszakaz-1602714588.html

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россия, алексей дюмин, тульская областная дума , тульская область, общество