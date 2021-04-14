Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
https://ria.ru/20210414/zadachi-1728309427.html
Тульский губернатор назвал одну из главных задач региональных властей
Тульский губернатор назвал одну из главных задач региональных властей
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал ключевой задачей региональных властей улучшение демографической ситуации, РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:35
2021-04-14T19:35
тульская область
россия
алексей дюмин
тульская областная дума
тульская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728309543_0:74:1000:637_1920x0_80_0_0_e3577ac454293c9e8235a26527b4fd0c.jpg
ТУЛА, 14 апр — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал ключевой задачей региональных властей улучшение демографической ситуации,"Демография – это не только льготы и выплаты. Готов ли человек остаться на малой родине, создать семью, завести детей – всё это зависит от целого ряда аспектов. Качественная медицина, возможность найти хорошую работу, дать достойное образование детям, комфортная среда для жизни, условия для разнообразного досуга и развития", – сказал глава региона, выступая в среду с ежегодным посланием жителям региона и депутатам Тульской областной Думы.По словам Дюмина, за последние пять лет создан серьезный задел, фундамент, который позволяет строить стратегию будущего. Поэтому сейчас региональные власти активно ведут работу над новой программой развития Тульской области.Также среди основных задач в развитии экономики Дюмин выделил создание условий для дальнейшего роста инвестиций. К 2026 году предполагается привлечь в экономику в полтора раза больше средств, чем за предыдущую пятилетку. Приоритетами станут вложения в инновации и передовые технологии, переход к экспорту наукоемкой продукции. Отдельно Дюмин остановился на заботе о старшем поколении. Он поставил задачу разработать полноценную стратегию, которая даст людям старшего возраста возможность жить полной жизнью и чувствовать себя востребованными. В ней, по словам главы региона, должны быть учтены все потребности пожилых людей – как в поиске работе или освоении новой профессии, так и в вопросах активного долголетия, охраны здоровья, участия в общественной и культурной жизни. В этой связи губернатор поручил разработать проект, который позволит сделать путешествия по стране доступными для людей старшего возраста. Кроме того Дюмин озвучил масштабные планы по развитию дорожного хозяйства, промышленности, науки, предпринимательства, туризма, здравоохранения, сельских территорий.Губернатор сделал большой акцент на ценностях тульского края, его уникальных особенностях. По его словам, "Тульская область – настоящая сокровищница русской культуры, хранилище нашего культурного кода и идентичности. Наша концепция продвижения должна звучать так: "Хотите понять Россию – начните с Тулы".
https://ria.ru/20210324/goszakaz-1602714588.html
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728309543_66:0:954:666_1920x0_80_0_0_96aa94d7162d10f56011147700759afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей дюмин, тульская областная дума , тульская область, общество

Тульский губернатор назвал одну из главных задач региональных властей

19:35 14.04.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин во время ежегодного послания жителям региона и депутатам Тульской областной Думы
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время ежегодного послания жителям региона и депутатам Тульской областной Думы - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 14 апр — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал ключевой задачей региональных властей улучшение демографической ситуации,
"Демография – это не только льготы и выплаты. Готов ли человек остаться на малой родине, создать семью, завести детей – всё это зависит от целого ряда аспектов. Качественная медицина, возможность найти хорошую работу, дать достойное образование детям, комфортная среда для жизни, условия для разнообразного досуга и развития", – сказал глава региона, выступая в среду с ежегодным посланием жителям региона и депутатам Тульской областной Думы.
По словам Дюмина, за последние пять лет создан серьезный задел, фундамент, который позволяет строить стратегию будущего. Поэтому сейчас региональные власти активно ведут работу над новой программой развития Тульской области.
Также среди основных задач в развитии экономики Дюмин выделил создание условий для дальнейшего роста инвестиций. К 2026 году предполагается привлечь в экономику в полтора раза больше средств, чем за предыдущую пятилетку. Приоритетами станут вложения в инновации и передовые технологии, переход к экспорту наукоемкой продукции.
Отдельно Дюмин остановился на заботе о старшем поколении. Он поставил задачу разработать полноценную стратегию, которая даст людям старшего возраста возможность жить полной жизнью и чувствовать себя востребованными. В ней, по словам главы региона, должны быть учтены все потребности пожилых людей – как в поиске работе или освоении новой профессии, так и в вопросах активного долголетия, охраны здоровья, участия в общественной и культурной жизни. В этой связи губернатор поручил разработать проект, который позволит сделать путешествия по стране доступными для людей старшего возраста.
Кроме того Дюмин озвучил масштабные планы по развитию дорожного хозяйства, промышленности, науки, предпринимательства, туризма, здравоохранения, сельских территорий.
Губернатор сделал большой акцент на ценностях тульского края, его уникальных особенностях. По его словам, "Тульская область – настоящая сокровищница русской культуры, хранилище нашего культурного кода и идентичности. Наша концепция продвижения должна звучать так: "Хотите понять Россию – начните с Тулы".
"Тульская область – земля силы и талантов. А благодаря нашему с вами труду она становится территорией развития, территорией успеха. Для будущего наших детей и внуков, нашего общего блага", – заявил Дюмин.
Стенд Тульской области на всероссийском форуме-выставке Госзаказ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 20:22Тульская область
Тульские предприятия принимают участие во всероссийском форуме "Госзаказ"
 
Тульская областьРоссияАлексей ДюминТульская областная ДумаТульская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены ввести новые санкции против России
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния