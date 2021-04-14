https://ria.ru/20210414/yandeks-1728255185.html
ФАС проверит иностранные поисковые сервисы в рамках дела "Яндекса"
ФАС проверит иностранные поисковые сервисы в рамках дела "Яндекса"
Федеральная антимонопольная служба проверит все интернет-поисковики, работающие в России, в том числе иностранные, на предмет дискриминации сторонних сервисов. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:22
2021-04-14T15:22
2021-04-14T16:48
россия
яндекс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
технологии
экономика
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверит все интернет-поисковики, работающие в России, в том числе иностранные, на предмет дискриминации сторонних сервисов.Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.Проверку проведут в рамках разбирательства с ООО "Яндекс". Накануне ФАС открыла дело против российской компании из-за того, что она в положенный срок не выполнила предписание службы.В феврале ФАС обязала поисковик в течение месяца предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, которые есть у ее собственных ресурсов."Яндексу" может грозить штраф, сумму которого определят в зависимости от выручки.В пресс-службе интернет-холдинга РИА Новости сообщили, что не согласны с обвинениями и намерены защищать свою позицию. В компании настаивают, что "обогащенные ответы на поиске — это мировая практика".
https://ria.ru/20210413/aktsii-1728144328.html
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россия, яндекс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии, экономика