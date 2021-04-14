https://ria.ru/20210414/yandeks-1728255185.html

ФАС проверит иностранные поисковые сервисы в рамках дела "Яндекса"

ФАС проверит иностранные поисковые сервисы в рамках дела "Яндекса"

Федеральная антимонопольная служба проверит все интернет-поисковики, работающие в России, в том числе иностранные, на предмет дискриминации сторонних сервисов. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:22

2021-04-14T15:22

2021-04-14T16:48

россия

яндекс

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

технологии

экономика

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверит все интернет-поисковики, работающие в России, в том числе иностранные, на предмет дискриминации сторонних сервисов.Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.Проверку проведут в рамках разбирательства с ООО "Яндекс". Накануне ФАС открыла дело против российской компании из-за того, что она в положенный срок не выполнила предписание службы.В феврале ФАС обязала поисковик в течение месяца предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, которые есть у ее собственных ресурсов."Яндексу" может грозить штраф, сумму которого определят в зависимости от выручки.В пресс-службе интернет-холдинга РИА Новости сообщили, что не согласны с обвинениями и намерены защищать свою позицию. В компании настаивают, что "обогащенные ответы на поиске — это мировая практика".

https://ria.ru/20210413/aktsii-1728144328.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии, экономика