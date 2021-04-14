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ФАС проверит иностранные поисковые сервисы в рамках дела "Яндекса"
ФАС проверит иностранные поисковые сервисы в рамках дела "Яндекса"
Федеральная антимонопольная служба проверит все интернет-поисковики, работающие в России, в том числе иностранные, на предмет дискриминации сторонних сервисов. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:22
2021-04-14T16:48
россия
яндекс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
технологии
экономика
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверит все интернет-поисковики, работающие в России, в том числе иностранные, на предмет дискриминации сторонних сервисов.Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.Проверку проведут в рамках разбирательства с ООО "Яндекс". Накануне ФАС открыла дело против российской компании из-за того, что она в положенный срок не выполнила предписание службы.В феврале ФАС обязала поисковик в течение месяца предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, которые есть у ее собственных ресурсов."Яндексу" может грозить штраф, сумму которого определят в зависимости от выручки.В пресс-службе интернет-холдинга РИА Новости сообщили, что не согласны с обвинениями и намерены защищать свою позицию. В компании настаивают, что "обогащенные ответы на поиске — это мировая практика".
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россия, яндекс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии, экономика

ФАС проверит иностранные поисковые сервисы в рамках дела "Яндекса"

15:22 14.04.2021 (обновлено: 16:48 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверит все интернет-поисковики, работающие в России, в том числе иностранные, на предмет дискриминации сторонних сервисов.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверку проведут в рамках разбирательства с ООО "Яндекс". Накануне ФАС открыла дело против российской компании из-за того, что она в положенный срок не выполнила предписание службы.
В феврале ФАС обязала поисковик в течение месяца предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, которые есть у ее собственных ресурсов.
"Яндексу" может грозить штраф, сумму которого определят в зависимости от выручки.
В пресс-службе интернет-холдинга РИА Новости сообщили, что не согласны с обвинениями и намерены защищать свою позицию. В компании настаивают, что "обогащенные ответы на поиске — это мировая практика".
Страница поисковой системы Яндекс - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 19:26
Акции "Яндекса" снижаются на фоне возбуждения дела ФАС
 
РоссияЯндексФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ТехнологииЭкономика
 
 
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