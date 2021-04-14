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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210414/yamal-1728248543.html
Треть молодых ямальских семей улучшила жилищные условия
Треть молодых ямальских семей улучшила жилищные условия
Треть молодых ямальских семей улучшила жилищные условия с помощью сертификатов, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:57
2021-04-14T15:49
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
жилье
ямал
красноселькупский район
ямальский район
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Треть молодых ямальских семей улучшила жилищные условия с помощью сертификатов, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона."С начала года на Ямале выдано 680 сертификатов для молодых семей. Из них 243 уже реализовали свое право, направив средства социальной выплаты на погашение ипотечного займа или приобретение квартиры. Реализация федеральной и окружной программ "Молодая семья" способствует решению задач нацпроекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.Время ожидания для участников региональной программы последние два года сокращается. Такую задачу поставил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в 2019 году: в ходе прямой линии он заявил о необходимости предоставления меры поддержки молодой семье в год обращения. Благодаря увеличению финансирования удалось значительно продвинуться к достижению этой цели, отмечают власти.В Салехарде и Муравленко, а также Ямальском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском и Красноселькупском районах время нахождения в очереди молодых семей уже сейчас составляет менее одного года. В крупных муниципальных образованиях, где большее количество заявившихся, получение поддержки также значительно ускорилось и в среднем уже не превышает полутора лет с момента включения в окружную очередь молодых семей.Илья и Ульяна Поповы переехали в город Муравленко в 2017 году из Новосибирска. Уже на Ямале сыграли свадьбу. В 2018 году приобрели жилье. В 2019 году стали участниками региональной программы. Получили сертификат в феврале 2021 года."Сейчас у нас двухкомнатная квартира в доме капитального исполнения, пока дети маленькие - места хватает, в дальнейшем планируем расширяться. Ремонт полностью закончили", - приводятся в сообщении слова супругов Поповых.Еще одним новшеством стало расширение технической возможности подачи заявок для участия в программе. Теперь кроме стандартной приемки заявления в органах местного самоуправления появилась возможность дистанционной подачи документов через портал "Госуслуги". Новый сервис уже работает в Приуральском, Тазовском, Красноселькупском, Шурышкарском, Ямальском районах и Муравленко. В остальных муниципалитетах настройка будет завершена в ближайшее время, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20210408/gosuslugi-1727444424.html
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красноселькупский район
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дмитрий артюхов, жилье, ямал, красноселькупский район, ямальский район, общество

Треть молодых ямальских семей улучшила жилищные условия

14:57 14.04.2021 (обновлено: 15:49 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Треть молодых ямальских семей улучшила жилищные условия с помощью сертификатов, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.
"С начала года на Ямале выдано 680 сертификатов для молодых семей. Из них 243 уже реализовали свое право, направив средства социальной выплаты на погашение ипотечного займа или приобретение квартиры. Реализация федеральной и окружной программ "Молодая семья" способствует решению задач нацпроекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.
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Время ожидания для участников региональной программы последние два года сокращается. Такую задачу поставил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в 2019 году: в ходе прямой линии он заявил о необходимости предоставления меры поддержки молодой семье в год обращения. Благодаря увеличению финансирования удалось значительно продвинуться к достижению этой цели, отмечают власти.
В Салехарде и Муравленко, а также Ямальском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском и Красноселькупском районах время нахождения в очереди молодых семей уже сейчас составляет менее одного года. В крупных муниципальных образованиях, где большее количество заявившихся, получение поддержки также значительно ускорилось и в среднем уже не превышает полутора лет с момента включения в окружную очередь молодых семей.
Илья и Ульяна Поповы переехали в город Муравленко в 2017 году из Новосибирска. Уже на Ямале сыграли свадьбу. В 2018 году приобрели жилье. В 2019 году стали участниками региональной программы. Получили сертификат в феврале 2021 года.
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"Сейчас у нас двухкомнатная квартира в доме капитального исполнения, пока дети маленькие - места хватает, в дальнейшем планируем расширяться. Ремонт полностью закончили", - приводятся в сообщении слова супругов Поповых.
Еще одним новшеством стало расширение технической возможности подачи заявок для участия в программе. Теперь кроме стандартной приемки заявления в органах местного самоуправления появилась возможность дистанционной подачи документов через портал "Госуслуги". Новый сервис уже работает в Приуральском, Тазовском, Красноселькупском, Шурышкарском, Ямальском районах и Муравленко. В остальных муниципалитетах настройка будет завершена в ближайшее время, уточняет пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЖильеЯмалКрасноселькупский районЯмальский районОбщество
 
 
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