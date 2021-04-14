https://ria.ru/20210414/yamal-1728248543.html

Треть молодых ямальских семей улучшила жилищные условия

Треть молодых ямальских семей улучшила жилищные условия

Треть молодых ямальских семей улучшила жилищные условия с помощью сертификатов, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:57

2021-04-14T14:57

2021-04-14T15:49

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

жилье

ямал

красноселькупский район

ямальский район

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Треть молодых ямальских семей улучшила жилищные условия с помощью сертификатов, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона."С начала года на Ямале выдано 680 сертификатов для молодых семей. Из них 243 уже реализовали свое право, направив средства социальной выплаты на погашение ипотечного займа или приобретение квартиры. Реализация федеральной и окружной программ "Молодая семья" способствует решению задач нацпроекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.Время ожидания для участников региональной программы последние два года сокращается. Такую задачу поставил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в 2019 году: в ходе прямой линии он заявил о необходимости предоставления меры поддержки молодой семье в год обращения. Благодаря увеличению финансирования удалось значительно продвинуться к достижению этой цели, отмечают власти.В Салехарде и Муравленко, а также Ямальском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском и Красноселькупском районах время нахождения в очереди молодых семей уже сейчас составляет менее одного года. В крупных муниципальных образованиях, где большее количество заявившихся, получение поддержки также значительно ускорилось и в среднем уже не превышает полутора лет с момента включения в окружную очередь молодых семей.Илья и Ульяна Поповы переехали в город Муравленко в 2017 году из Новосибирска. Уже на Ямале сыграли свадьбу. В 2018 году приобрели жилье. В 2019 году стали участниками региональной программы. Получили сертификат в феврале 2021 года."Сейчас у нас двухкомнатная квартира в доме капитального исполнения, пока дети маленькие - места хватает, в дальнейшем планируем расширяться. Ремонт полностью закончили", - приводятся в сообщении слова супругов Поповых.Еще одним новшеством стало расширение технической возможности подачи заявок для участия в программе. Теперь кроме стандартной приемки заявления в органах местного самоуправления появилась возможность дистанционной подачи документов через портал "Госуслуги". Новый сервис уже работает в Приуральском, Тазовском, Красноселькупском, Шурышкарском, Ямальском районах и Муравленко. В остальных муниципалитетах настройка будет завершена в ближайшее время, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210408/gosuslugi-1727444424.html

https://ria.ru/20210407/yamal-1727183291.html

ямал

красноселькупский район

ямальский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, жилье, ямал, красноселькупский район, ямальский район, общество