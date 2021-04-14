https://ria.ru/20210414/worldskills-1728293639.html
Отбор в финал чемпионата Worldskills пройдет в Качкане 15-28 апреля
Отбор в финал чемпионата Worldskills пройдет в Качкане 15-28 апреля
Отборочные соревнования на право участия в финале IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) пройдут в Ростовской области 15-28... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:00
2021-04-14T18:00
2021-04-14T18:00
ростовская область
россия
worldskills russia
worldskills
ростовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585558712_0:612:2553:2048_1920x0_80_0_0_e6369da48b81b7b6625b604a07097180.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр – РИА Новости. Отборочные соревнования на право участия в финале IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) пройдут в Ростовской области 15-28 апреля, сообщает правительство региона."С 15 по 28 апреля на базе Октябрьского аграрно-технологического техникума в поселке Качкан пройдут отборочные соревнования на право участия в финале IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" по компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", - говорится в сообщении.В отборе примут участие победители региональных чемпионатов 57 регионов РФ. Ростовскую область представит студент Октябрьского аграрно-технологического техникума Владимир Буренко. В соответствии с графиком жеребьевки, участники распределены на группы. Оценивать компетенции конкурсантов будут пять сертифицированных экспертов.Конкурс включает в себя работу по трем модулям. В ходе выполнения заданий студенты продемонстрируют навыки работы с сельхозтехникой, которые включают диагностику и устранение неисправностей в системе запуска двигателя и системе его питания, обслуживание фильтров грубой и тонкой очистки топлива, эксплуатацию и обслуживание сельхозмашин различного уровня."Мы понимаем, как важна в профессии смена поколений, постоянный приток молодых творческих людей, свежих взглядов. Сегодня наша страна ждет от молодого поколения новых идей и решений для эффективного обновления экономики, промышленности, науки, сельского хозяйства", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Он добавил, что чемпионат позволяет учебным заведениям совершенствовать систему подготовки, студентам - отрабатывать навыки для реального сектора экономики, а предприятиям - получать доступ к базе квалифицированных кадров.По результатам отборочных соревнований эксперты выберут сильнейших представителей субъектов РФ, которые будут защищать честь своего региона на самых масштабных состязаниях профессионального мастерства – в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы".
https://ria.ru/20210413/otchet-1728109056.html
https://ria.ru/20210408/blagoustroystvo-1727384437.html
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585558712_0:133:2554:2048_1920x0_80_0_0_1cede4a3eec166d94bcd626446df8764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, worldskills russia, worldskills, ростовская область, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр – РИА Новости.
Отборочные соревнования на право участия в финале IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) пройдут в Ростовской области
15-28 апреля, сообщает правительство региона.
"С 15 по 28 апреля на базе Октябрьского аграрно-технологического техникума в поселке Качкан пройдут отборочные соревнования на право участия в финале IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" по компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", - говорится в сообщении.
В отборе примут участие победители региональных чемпионатов 57 регионов РФ
. Ростовскую область представит студент Октябрьского аграрно-технологического техникума Владимир Буренко. В соответствии с графиком жеребьевки, участники распределены на группы. Оценивать компетенции конкурсантов будут пять сертифицированных экспертов.
Конкурс включает в себя работу по трем модулям. В ходе выполнения заданий студенты продемонстрируют навыки работы с сельхозтехникой, которые включают диагностику и устранение неисправностей в системе запуска двигателя и системе его питания, обслуживание фильтров грубой и тонкой очистки топлива, эксплуатацию и обслуживание сельхозмашин различного уровня.
"Мы понимаем, как важна в профессии смена поколений, постоянный приток молодых творческих людей, свежих взглядов. Сегодня наша страна ждет от молодого поколения новых идей и решений для эффективного обновления экономики, промышленности, науки, сельского хозяйства", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Он добавил, что чемпионат позволяет учебным заведениям совершенствовать систему подготовки, студентам - отрабатывать навыки для реального сектора экономики, а предприятиям - получать доступ к базе квалифицированных кадров.
По результатам отборочных соревнований эксперты выберут сильнейших представителей субъектов РФ, которые будут защищать честь своего региона на самых масштабных состязаниях профессионального мастерства – в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы".