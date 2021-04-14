https://ria.ru/20210414/worldskills-1728293639.html

Отбор в финал чемпионата Worldskills пройдет в Качкане 15-28 апреля

Отбор в финал чемпионата Worldskills пройдет в Качкане 15-28 апреля

Отборочные соревнования на право участия в финале IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) пройдут в Ростовской области 15-28... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T18:00

2021-04-14T18:00

2021-04-14T18:00

ростовская область

россия

worldskills russia

worldskills

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр – РИА Новости. Отборочные соревнования на право участия в финале IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) пройдут в Ростовской области 15-28 апреля, сообщает правительство региона."С 15 по 28 апреля на базе Октябрьского аграрно-технологического техникума в поселке Качкан пройдут отборочные соревнования на право участия в финале IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" по компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", - говорится в сообщении.В отборе примут участие победители региональных чемпионатов 57 регионов РФ. Ростовскую область представит студент Октябрьского аграрно-технологического техникума Владимир Буренко. В соответствии с графиком жеребьевки, участники распределены на группы. Оценивать компетенции конкурсантов будут пять сертифицированных экспертов.Конкурс включает в себя работу по трем модулям. В ходе выполнения заданий студенты продемонстрируют навыки работы с сельхозтехникой, которые включают диагностику и устранение неисправностей в системе запуска двигателя и системе его питания, обслуживание фильтров грубой и тонкой очистки топлива, эксплуатацию и обслуживание сельхозмашин различного уровня."Мы понимаем, как важна в профессии смена поколений, постоянный приток молодых творческих людей, свежих взглядов. Сегодня наша страна ждет от молодого поколения новых идей и решений для эффективного обновления экономики, промышленности, науки, сельского хозяйства", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Он добавил, что чемпионат позволяет учебным заведениям совершенствовать систему подготовки, студентам - отрабатывать навыки для реального сектора экономики, а предприятиям - получать доступ к базе квалифицированных кадров.По результатам отборочных соревнований эксперты выберут сильнейших представителей субъектов РФ, которые будут защищать честь своего региона на самых масштабных состязаниях профессионального мастерства – в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы".

https://ria.ru/20210413/otchet-1728109056.html

https://ria.ru/20210408/blagoustroystvo-1727384437.html

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россия, worldskills russia, worldskills, ростовская область, общество