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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
https://ria.ru/20210414/worldskills-1728293639.html
Отбор в финал чемпионата Worldskills пройдет в Качкане 15-28 апреля
Отбор в финал чемпионата Worldskills пройдет в Качкане 15-28 апреля
Отборочные соревнования на право участия в финале IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) пройдут в Ростовской области 15-28... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:00
2021-04-14T18:00
ростовская область
россия
worldskills russia
worldskills
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр – РИА Новости. Отборочные соревнования на право участия в финале IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) пройдут в Ростовской области 15-28 апреля, сообщает правительство региона."С 15 по 28 апреля на базе Октябрьского аграрно-технологического техникума в поселке Качкан пройдут отборочные соревнования на право участия в финале IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" по компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", - говорится в сообщении.В отборе примут участие победители региональных чемпионатов 57 регионов РФ. Ростовскую область представит студент Октябрьского аграрно-технологического техникума Владимир Буренко. В соответствии с графиком жеребьевки, участники распределены на группы. Оценивать компетенции конкурсантов будут пять сертифицированных экспертов.Конкурс включает в себя работу по трем модулям. В ходе выполнения заданий студенты продемонстрируют навыки работы с сельхозтехникой, которые включают диагностику и устранение неисправностей в системе запуска двигателя и системе его питания, обслуживание фильтров грубой и тонкой очистки топлива, эксплуатацию и обслуживание сельхозмашин различного уровня."Мы понимаем, как важна в профессии смена поколений, постоянный приток молодых творческих людей, свежих взглядов. Сегодня наша страна ждет от молодого поколения новых идей и решений для эффективного обновления экономики, промышленности, науки, сельского хозяйства", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Он добавил, что чемпионат позволяет учебным заведениям совершенствовать систему подготовки, студентам - отрабатывать навыки для реального сектора экономики, а предприятиям - получать доступ к базе квалифицированных кадров.По результатам отборочных соревнований эксперты выберут сильнейших представителей субъектов РФ, которые будут защищать честь своего региона на самых масштабных состязаниях профессионального мастерства – в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы".
https://ria.ru/20210413/otchet-1728109056.html
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россия, worldskills russia, worldskills, ростовская область, общество

Отбор в финал чемпионата Worldskills пройдет в Качкане 15-28 апреля

18:00 14.04.2021
 
© РИА Новости / Александр ГальперинПодготовка студентов в Сургутском политехническом колледже
Подготовка студентов в Сургутском политехническом колледже - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр – РИА Новости. Отборочные соревнования на право участия в финале IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) пройдут в Ростовской области 15-28 апреля, сообщает правительство региона.
"С 15 по 28 апреля на базе Октябрьского аграрно-технологического техникума в поселке Качкан пройдут отборочные соревнования на право участия в финале IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" по компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", - говорится в сообщении.
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В отборе примут участие победители региональных чемпионатов 57 регионов РФ. Ростовскую область представит студент Октябрьского аграрно-технологического техникума Владимир Буренко. В соответствии с графиком жеребьевки, участники распределены на группы. Оценивать компетенции конкурсантов будут пять сертифицированных экспертов.
Конкурс включает в себя работу по трем модулям. В ходе выполнения заданий студенты продемонстрируют навыки работы с сельхозтехникой, которые включают диагностику и устранение неисправностей в системе запуска двигателя и системе его питания, обслуживание фильтров грубой и тонкой очистки топлива, эксплуатацию и обслуживание сельхозмашин различного уровня.
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"Мы понимаем, как важна в профессии смена поколений, постоянный приток молодых творческих людей, свежих взглядов. Сегодня наша страна ждет от молодого поколения новых идей и решений для эффективного обновления экономики, промышленности, науки, сельского хозяйства", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Он добавил, что чемпионат позволяет учебным заведениям совершенствовать систему подготовки, студентам - отрабатывать навыки для реального сектора экономики, а предприятиям - получать доступ к базе квалифицированных кадров.
По результатам отборочных соревнований эксперты выберут сильнейших представителей субъектов РФ, которые будут защищать честь своего региона на самых масштабных состязаниях профессионального мастерства – в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы".
 
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