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Глава Пентагона назвал Китай главным вызовом для США
Глава Пентагона назвал Китай главным вызовом для США
Глава Пентагона Ллойд Остин назвал Китай вызовом номер один для США и заявил, что Пекин стремится изменить мировой порядок. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T22:30
2021-04-14T22:30
2021-04-14T23:12
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал Китай вызовом номер один для США и заявил, что Пекин стремится изменить мировой порядок."Как я говорил ранее, КНР является нашим вызовом номер один, так как они стараются переформировать мировой порядок", - сказал Остин на пресс-конференции в Брюсселе.Глава Пентагона также отметил, что вывод войск США из Афганистана поможет американцам сосредоточиться на противодействии "будущим противникам" и оживлении союзов с другими государствами.Ранее США не раз заявляли об угрозе в лице Китая. В переходных положениях стратегии нацбезопасности США назвали КНР и РФ главными угрозами, причем Китай назван основным потенциальным противником США. В положениях отмечалось, что Китай - это единственный конкурент, потенциально способный объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить существенный вызов стабильной и открытой международной системе.
https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html
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министерство обороны сша, пекин, китай, сша, в мире