https://ria.ru/20210414/vyzov-1728326452.html

Глава Пентагона назвал Китай главным вызовом для США

Глава Пентагона назвал Китай главным вызовом для США

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал Китай вызовом номер один для США и заявил, что Пекин стремится изменить мировой порядок. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T22:30

2021-04-14T22:30

2021-04-14T23:12

министерство обороны сша

пекин

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c6db62589413bc33ab69e4081aa25f0.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал Китай вызовом номер один для США и заявил, что Пекин стремится изменить мировой порядок."Как я говорил ранее, КНР является нашим вызовом номер один, так как они стараются переформировать мировой порядок", - сказал Остин на пресс-конференции в Брюсселе.Глава Пентагона также отметил, что вывод войск США из Афганистана поможет американцам сосредоточиться на противодействии "будущим противникам" и оживлении союзов с другими государствами.Ранее США не раз заявляли об угрозе в лице Китая. В переходных положениях стратегии нацбезопасности США назвали КНР и РФ главными угрозами, причем Китай назван основным потенциальным противником США. В положениях отмечалось, что Китай - это единственный конкурент, потенциально способный объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить существенный вызов стабильной и открытой международной системе.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

пекин

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны сша, пекин, китай, сша, в мире