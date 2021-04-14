https://ria.ru/20210414/vyselenie-1728173016.html

Приставы начали выселять жителей Среднеуральского монастыря

Приставы начали выселять жителей Среднеуральского монастыря

Судебные приставы начали выселять людей из Среднеуральского монастыря, ранее подконтрольного арестованному бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову). Об этом РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T05:24

2021-04-14T05:24

2021-04-14T12:46

среднеуральский женский монастырь

россия

москва

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Судебные приставы начали выселять людей из Среднеуральского монастыря, ранее подконтрольного арестованному бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову). Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Свердловской области.Ранее адвокаты Сергия заявляли, что силовики проникли в обитель и болгарками вскрыли двери во все здания."Поступил исполнительный документ неимущественного характера немедленного исполнения, выданный Верхнепышминским городским судом, о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря, в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса", — говорится в релизе приставов.Сейчас, по данным ведомства, сотрудники находятся в монастыре "для осуществления исполнительных действий по решению суда". Отмечается, что власти оказывают необходимую помощь в размещении людей по другому адресу. Также, по их информации, предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены, подчеркнули в УФССП.В феврале в монастыре проводили операцию по поиску келейника Романова отца Силуана, фигуранта уголовного дела об убийстве в 1999 году трех человек. Через некоторое время обыски прошли и в скитах Сергия. За информацию о Силуане полиция пообещала один миллион рублей.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность.В сентябре прошлого года Романова отлучили от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

https://ria.ru/20210414/siloviki-1728172208.html

https://ria.ru/20210401/monastyr-1603497611.html

россия

москва

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, россия, москва, свердловская область, екатеринбург, происшествия