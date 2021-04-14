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Медведев рассказал о попытках дискредитировать выборы в Госдуму
Медведев рассказал о попытках дискредитировать выборы в Госдуму
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости усилить противодействие экстремизму, направленному на дискредитацию парламентских выборов,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:01
2021-04-14T15:14
россия
дмитрий медведев
госдума рф
политика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости усилить противодействие экстремизму, направленному на дискредитацию парламентских выборов, отметив, что такие попытки предпринимаются."Вне всякого сомнения, нужно усилить противодействие экстремизму, направленному на дискредитацию предстоящих выборов. А такие попытки предпринимаются", - сказал он на совещании по вопросу о мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов в Российской Федерации."В начале апреля Совет безопасности разработал целый ряд мер по обеспечению правопорядка в ходе подготовки к выборам. Эти решения будут обсуждаться в июне на оперативном совещании Совета безопасности, которое будет проводить президент", - сообщил Медведев.Он подчеркнул, что "все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, конкурентно и абсолютно легально"."Какими бы итогами они ни завершились - зависит только от избирателей, от граждан нашей страны. Но задача государства - обеспечить свободу волеизъявления и защиту от любых возможных угроз", - сказал Медведев."Полезной мерой было бы создание в случае необходимости временных оперативных штабов по обеспечению правопорядка и общественной безопасности", - сказал он.Медведев добавил, что необходимо активнее вести подготовку к выборам."Очевидно, что эта кампания легче не будет в смысле обеспечения безопасности. Нужно максимально скоординировать действия… чтобы достичь результата, обеспечить безопасность при голосовании", - добавил он.
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россия, дмитрий медведев, госдума рф, политика

Медведев рассказал о попытках дискредитировать выборы в Госдуму

15:01 14.04.2021 (обновлено: 15:14 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев ведет прием граждан в режиме видеоконференции
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия Дмитрий Медведев ведет прием граждан в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости усилить противодействие экстремизму, направленному на дискредитацию парламентских выборов, отметив, что такие попытки предпринимаются.
"Вне всякого сомнения, нужно усилить противодействие экстремизму, направленному на дискредитацию предстоящих выборов. А такие попытки предпринимаются", - сказал он на совещании по вопросу о мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов в Российской Федерации.
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Он подчеркнул, что "все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, конкурентно и абсолютно легально".
"Какими бы итогами они ни завершились - зависит только от избирателей, от граждан нашей страны. Но задача государства - обеспечить свободу волеизъявления и защиту от любых возможных угроз", - сказал Медведев.
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Медведев добавил, что необходимо активнее вести подготовку к выборам.
"Очевидно, что эта кампания легче не будет в смысле обеспечения безопасности. Нужно максимально скоординировать действия… чтобы достичь результата, обеспечить безопасность при голосовании", - добавил он.
 
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