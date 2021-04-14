https://ria.ru/20210414/vtorzhenie-1728323853.html

Глава ЦРУ заявил о готовности России к "вторжению на Украину"

Глава ЦРУ заявил о готовности России к "вторжению на Украину"

Россия имеет достаточно вооруженных сил на границе с Украиной, чтобы начать "военное вторжение" в соседнюю страну, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T22:02

2021-04-14T22:02

2021-04-14T22:15

россия

уильям бернс

сергей рябков

дмитрий песков

москва

сша

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия имеет достаточно вооруженных сил на границе с Украиной, чтобы начать "военное вторжение" в соседнюю страну, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в сенате.Бернс также заявил, что Москва пытается запугать власти Украины и послать сигнал Вашингтону. По мнению главы ЦРУ, Соединенные Штаты и их союзники должны серьезно к этому отнестись. Ранее Вашингтон призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что США уже предоставили все необходимые пояснения. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Вашингтону придется довольствоваться уже полученной информацией.В Москве также неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у границ России нормальной практикой. По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения российских войск у западных границ продлятся еще две недели.

https://ria.ru/20210414/ukazyvat-1728251811.html

россия

москва

сша

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россия, уильям бернс, сергей рябков, дмитрий песков, москва, сша