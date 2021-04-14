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Глава ЦРУ заявил о готовности России к "вторжению на Украину"
Глава ЦРУ заявил о готовности России к "вторжению на Украину"
Россия имеет достаточно вооруженных сил на границе с Украиной, чтобы начать "военное вторжение" в соседнюю страну, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T22:02
2021-04-14T22:15
россия
уильям бернс
сергей рябков
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия имеет достаточно вооруженных сил на границе с Украиной, чтобы начать "военное вторжение" в соседнюю страну, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в сенате.Бернс также заявил, что Москва пытается запугать власти Украины и послать сигнал Вашингтону. По мнению главы ЦРУ, Соединенные Штаты и их союзники должны серьезно к этому отнестись. Ранее Вашингтон призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что США уже предоставили все необходимые пояснения. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Вашингтону придется довольствоваться уже полученной информацией.В Москве также неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у границ России нормальной практикой. По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения российских войск у западных границ продлятся еще две недели.
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россия, уильям бернс, сергей рябков, дмитрий песков, москва, сша

Глава ЦРУ заявил о готовности России к "вторжению на Украину"

22:02 14.04.2021 (обновлено: 22:15 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкЗаместитель госсекретаря США Уильям Бернс. Архив
Заместитель госсекретаря США Уильям Бернс. Архив - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Эдуард Песов
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия имеет достаточно вооруженных сил на границе с Украиной, чтобы начать "военное вторжение" в соседнюю страну, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в сенате.

"Наращивание российской военной мощи <…> вызывает у нас серьезную обеспокоенность", — добавил он.

Бернс также заявил, что Москва пытается запугать власти Украины и послать сигнал Вашингтону. По мнению главы ЦРУ, Соединенные Штаты и их союзники должны серьезно к этому отнестись.
Ранее Вашингтон призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что США уже предоставили все необходимые пояснения. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Вашингтону придется довольствоваться уже полученной информацией.
В Москве также неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у границ России нормальной практикой. По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения российских войск у западных границ продлятся еще две недели.
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