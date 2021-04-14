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Песков рассказал о предложении провести встречу Путина и Байдена в Европе
Песков рассказал о предложении провести встречу Путина и Байдена в Европе
Говорить о конкретном месте встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока преждевременно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-14T15:06
2021-04-14T15:06
2021-04-15T01:04
россия
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владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Говорить о конкретном месте встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока преждевременно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Он отметил, что в беседе двух лидеров накануне речь шла "об одной из европейских стран", "одной из третьих стран". Он подчеркнул, что "дальнейшая проработка предложения встречи в одной из европейских стран возможна только с учетом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов" Вашингтона.Накануне Байден позвонил Путину и предложил провести двустороннюю встречу на высшем уровне в одной из третьих стран.Местом встречи глав СССР, России и США четыре раза становилась столица Финляндии. Так, в Хельсинки в 1975 году провели переговоры Джеральд Форд и Леонид Брежнев. В 1990 году Джордж Буш — старший и Михаил Горбачев обсудили там кризис в Персидском заливе. В 1997 году в официальной резиденции финского президента провели переговоры Билл Клинтон и Борис Ельцин. Путин и Дональд Трамп провели саммит в Хельсинки 16 июля 2018 года.
https://ria.ru/20210414/pobeda-1728249454.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Говорить о конкретном месте встречи президентов России
и США Владимира Путина
и Джо Байдена
пока преждевременно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков
.
Он отметил, что в беседе двух лидеров накануне речь шла "об одной из европейских стран", "одной из третьих стран".
"Пока говорить о месте и времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам, в том числе и дальнейшие конкретные действия", — добавил Песков.
Он подчеркнул, что "дальнейшая проработка предложения встречи в одной из европейских стран возможна только с учетом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов" Вашингтона.
Накануне Байден позвонил Путину и предложил провести двустороннюю встречу на высшем уровне в одной из третьих стран.
Местом встречи глав СССР, России и США четыре раза становилась столица Финляндии. Так, в Хельсинки в 1975 году провели переговоры Джеральд Форд и Леонид Брежнев. В 1990 году Джордж Буш — старший и Михаил Горбачев обсудили там кризис в Персидском заливе. В 1997 году в официальной резиденции финского президента провели переговоры Билл Клинтон и Борис Ельцин. Путин и Дональд Трамп провели саммит в Хельсинки 16 июля 2018 года.