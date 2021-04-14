https://ria.ru/20210414/vstrecha-1728180526.html

Захарова ответила на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена

Захарова ответила на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя проработку встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила, что это находится РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T09:03

2021-04-14T09:03

2021-04-14T14:10

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя проработку встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила, что это находится в компетенции администрации президента, российское ведомство свою часть работы делает.Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину саммит в предстоящие месяцы. Как заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, говорить о месте проведения саммита президентов США и России рано."Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем", — сказала она в эфире "Соловьев Live".За несколько недель до этого виток напряженности в российско-американских отношениях вызвали высказывания Байдена о Путине: в интервью президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского коллегу "убийцей", а также отметил, что Путин "ответит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы.Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". По его словам, оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. Он предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге беседа в прямом эфире не состоялась.

https://ria.ru/20210414/bayden-1728167963.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, владимир путин, в мире