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Профсоюзы предложили "замедлить" повышение пенсионного возраста
Профсоюзы предложили "замедлить" повышение пенсионного возраста
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает индексировать пенсии работающим пенсионерам, а также замедлить повышение пенсионного возраста, следует РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:03
2021-04-14T14:03
2021-04-14T21:39
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает индексировать пенсии работающим пенсионерам, а также замедлить повышение пенсионного возраста, следует из проекта постановления генерального совета объединения.Профсоюзы также хотят добиваться обеспечения индексации пенсий работающим пенсионерам, исключения работников Крайнего Севера и приравненных территорий из повышения пенсионного возраста, включения лекарственного обеспечения в систему обязательного медицинского страхования.По мнению профсоюзов, все граждане должны иметь право на бесплатное профессиональное образование, минимальное пособие по безработице должно быть увеличено до величины прожиточного минимума трудоспособного человека по региону, а максимальное пособие — до среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций в субъекте.
https://ria.ru/20210409/pensiya-1727617636.html
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