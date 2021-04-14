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Профсоюзы предложили "замедлить" повышение пенсионного возраста
Профсоюзы предложили "замедлить" повышение пенсионного возраста
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает индексировать пенсии работающим пенсионерам, а также замедлить повышение пенсионного возраста, следует РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:03
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россия
федерация независимых профсоюзов россии
общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает индексировать пенсии работающим пенсионерам, а также замедлить повышение пенсионного возраста, следует из проекта постановления генерального совета объединения.Профсоюзы также хотят добиваться обеспечения индексации пенсий работающим пенсионерам, исключения работников Крайнего Севера и приравненных территорий из повышения пенсионного возраста, включения лекарственного обеспечения в систему обязательного медицинского страхования.По мнению профсоюзов, все граждане должны иметь право на бесплатное профессиональное образование, минимальное пособие по безработице должно быть увеличено до величины прожиточного минимума трудоспособного человека по региону, а максимальное пособие — до среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций в субъекте.
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россия, федерация независимых профсоюзов россии, общество

Профсоюзы предложили "замедлить" повышение пенсионного возраста

14:03 14.04.2021 (обновлено: 21:39 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПассажиры электропоезда "Ласточка"
Пассажиры электропоезда Ласточка - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает индексировать пенсии работающим пенсионерам, а также замедлить повышение пенсионного возраста, следует из проекта постановления генерального совета объединения.

"Руководству ФНПР, общероссийским (межрегиональным) профсоюзам при проведении переговоров с правительством России настаивать на необходимости совершенствования социально-экономической политики России с включением в нее следующих мероприятий: <...> "замедление" повышения пенсионного возраста для всех категорий граждан до трех месяцев за один календарный год", — говорится в документе.

Профсоюзы также хотят добиваться обеспечения индексации пенсий работающим пенсионерам, исключения работников Крайнего Севера и приравненных территорий из повышения пенсионного возраста, включения лекарственного обеспечения в систему обязательного медицинского страхования.
По мнению профсоюзов, все граждане должны иметь право на бесплатное профессиональное образование, минимальное пособие по безработице должно быть увеличено до величины прожиточного минимума трудоспособного человека по региону, а максимальное пособие — до среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций в субъекте.
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