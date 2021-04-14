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Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
С помощью сотового телефона теперь можно определить калорийность блюда или возраст человека. В смартфонах есть встроенные программы, которые анализируют фото,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T01:15
2021-04-14T01:15
максим назаренко
россия
смартфоны
здоровье
технологии
общество
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. С помощью сотового телефона теперь можно определить калорийность блюда или возраст человека. В смартфонах есть встроенные программы, которые анализируют фото, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.По его словам, есть и другие методики, определяющие возраст человека. Они основаны на выделении частот, фиксирующих поведение и характер обращения с телефоном. Программы в данном случае следят, какие функции применяет пользователь телефона в определенных ситуациях, какие сервисы использует и как долго. "Так, чтобы ответить на звонок или посмотреть сообщение пользователи старше 45 лет существенно чаще останавливаются или замедляют движение, стараются зафиксировать положение смартфона", — приводит в пример Назаренко
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максим назаренко, россия, смартфоны, здоровье, технологии, общество

Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст

01:15 14.04.2021
 
© Фото : Unsplash / Luke PorterДевушка в лесу
Девушка в лесу - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : Unsplash / Luke Porter
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. С помощью сотового телефона теперь можно определить калорийность блюда или возраст человека. В смартфонах есть встроенные программы, которые анализируют фото, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.
"При этом точность на самом деле не очень высока: человек среднего возраста, например, в диапазоне от 35 до 55 лет, может несложными манипуляциями изменить свое лицо так, чтобы получить возраст на 5-10 лет меньше реального", — считает эксперт.
По его словам, есть и другие методики, определяющие возраст человека. Они основаны на выделении частот, фиксирующих поведение и характер обращения с телефоном. Программы в данном случае следят, какие функции применяет пользователь телефона в определенных ситуациях, какие сервисы использует и как долго.
"Так, чтобы ответить на звонок или посмотреть сообщение пользователи старше 45 лет существенно чаще останавливаются или замедляют движение, стараются зафиксировать положение смартфона", — приводит в пример Назаренко
Смартфон - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 02:10
Эксперт рассказал, для чего нужен режим полета в телефоне
 
Максим НазаренкоРоссияСмартфоныЗдоровьеТехнологииОбщество
 
 
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