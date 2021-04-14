https://ria.ru/20210414/vozrast-1728166342.html

Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст

Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст

С помощью сотового телефона теперь можно определить калорийность блюда или возраст человека. В смартфонах есть встроенные программы, которые анализируют фото,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T01:15

2021-04-14T01:15

2021-04-14T01:15

максим назаренко

россия

смартфоны

здоровье

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155589/59/1555895919_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_052b23fad40d63737465b257a6f16a55.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. С помощью сотового телефона теперь можно определить калорийность блюда или возраст человека. В смартфонах есть встроенные программы, которые анализируют фото, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.По его словам, есть и другие методики, определяющие возраст человека. Они основаны на выделении частот, фиксирующих поведение и характер обращения с телефоном. Программы в данном случае следят, какие функции применяет пользователь телефона в определенных ситуациях, какие сервисы использует и как долго. "Так, чтобы ответить на звонок или посмотреть сообщение пользователи старше 45 лет существенно чаще останавливаются или замедляют движение, стараются зафиксировать положение смартфона", — приводит в пример Назаренко

https://ria.ru/20210409/rezhim-1727456163.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим назаренко, россия, смартфоны, здоровье, технологии, общество