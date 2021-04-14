https://ria.ru/20210414/vozdukh-1728550274.html

Сильный ветер и пал травы способствуют повышению пыления

Сильный ветер и пал травы способствуют повышению пыления

Пожары, вызванные палами травы в центральных регионах России, и сильный ветер при сухой теплой погоде способствуют повышению концентрации пыли и взвешенных... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-14T16:32

2021-04-14T16:32

2021-04-16T12:16

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пожары, вызванные палами травы в центральных регионах России, и сильный ветер при сухой теплой погоде способствуют повышению концентрации пыли и взвешенных частиц в московском воздухе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В условиях теплой и сухой погоды увеличивается интенсивность пыления с еще незадернованных участков почв... Быстрому переносу частиц пыли также способствует ветер... В настоящее время установился южный, юго-восточный перенос воздушных масс из регионов, где фиксируется экстремально теплая погода. Дополнительным источником поступления взвешенных частиц в атмосферу служат многочисленные очаги пожаров, прежде всего палов сухой травы в центральном и южных регионах. Так, по данным МЧС, 13 апреля в Центральном федеральном округе было зафиксировано 256 термических точек", - рассказали в пресс-службе.Там также отметили, что согласно прогнозу, в условиях антициклона сегодня в ночные часы, особенно под утро, ожидается "ослабление условий рассеивания" пыли и взвешенных частиц.В целом, отметили в пресс-службе, в городе наблюдаются "весьма характерные для антициклона метеоусловия" - солнечная погода и отсутствие осадков, особенно в ночные часы.

https://ria.ru/20210414/podtopleniya-1728242480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздух, москва