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Сильный ветер и пал травы способствуют повышению пыления
Сильный ветер и пал травы способствуют повышению пыления
Пожары, вызванные палами травы в центральных регионах России, и сильный ветер при сухой теплой погоде способствуют повышению концентрации пыли и взвешенных... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-14T16:32
2021-04-16T12:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
воздух
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пожары, вызванные палами травы в центральных регионах России, и сильный ветер при сухой теплой погоде способствуют повышению концентрации пыли и взвешенных частиц в московском воздухе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В условиях теплой и сухой погоды увеличивается интенсивность пыления с еще незадернованных участков почв... Быстрому переносу частиц пыли также способствует ветер... В настоящее время установился южный, юго-восточный перенос воздушных масс из регионов, где фиксируется экстремально теплая погода. Дополнительным источником поступления взвешенных частиц в атмосферу служат многочисленные очаги пожаров, прежде всего палов сухой травы в центральном и южных регионах. Так, по данным МЧС, 13 апреля в Центральном федеральном округе было зафиксировано 256 термических точек", - рассказали в пресс-службе.Там также отметили, что согласно прогнозу, в условиях антициклона сегодня в ночные часы, особенно под утро, ожидается "ослабление условий рассеивания" пыли и взвешенных частиц.В целом, отметили в пресс-службе, в городе наблюдаются "весьма характерные для антициклона метеоусловия" - солнечная погода и отсутствие осадков, особенно в ночные часы.
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воздух, москва

Сильный ветер и пал травы способствуют повышению пыления

16:32 14.04.2021 (обновлено: 12:16 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМойка тротуара на Новинском бульваре в Москве
Мойка тротуара на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пожары, вызванные палами травы в центральных регионах России, и сильный ветер при сухой теплой погоде способствуют повышению концентрации пыли и взвешенных частиц в московском воздухе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В условиях теплой и сухой погоды увеличивается интенсивность пыления с еще незадернованных участков почв... Быстрому переносу частиц пыли также способствует ветер... В настоящее время установился южный, юго-восточный перенос воздушных масс из регионов, где фиксируется экстремально теплая погода. Дополнительным источником поступления взвешенных частиц в атмосферу служат многочисленные очаги пожаров, прежде всего палов сухой травы в центральном и южных регионах. Так, по данным МЧС, 13 апреля в Центральном федеральном округе было зафиксировано 256 термических точек", - рассказали в пресс-службе.
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Там также отметили, что согласно прогнозу, в условиях антициклона сегодня в ночные часы, особенно под утро, ожидается "ослабление условий рассеивания" пыли и взвешенных частиц.
В целом, отметили в пресс-службе, в городе наблюдаются "весьма характерные для антициклона метеоусловия" - солнечная погода и отсутствие осадков, особенно в ночные часы.
"В пятницу, 16 апреля, согласно предварительным прогнозам синоптиков, ожидаются интенсивные осадки, которые будут способствовать вымыванию загрязняющих веществ из атмосферного воздуха и изменение направление переноса воздушных масс на северо-восточное", - добавили в пресс-службе.
 
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