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Минэкономразвития предложило поставлять водород по трубам "Газпрома"
Минэкономразвития предложило поставлять водород по трубам "Газпрома"
Минэкономразвития России предложило дать прямой доступ к газотранспортной системе (ГТС) "Газпрома" независимым производителям водорода, чтобы снизить стоимость... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:29
2021-04-14T10:29
россия
цены на нефть
павел сорокин
газпром
новатэк
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минэкономразвития России предложило дать прямой доступ к газотранспортной системе (ГТС) "Газпрома" независимым производителям водорода, чтобы снизить стоимость его транспортировки, сообщает в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на проект дорожной карты по увеличению экспортного потенциала водородной энергетики РФ.Согласно документу, Минэкономразвития предлагает до декабря 2022 года внести изменения в законодательство с тем, чтобы разрешить строительство водородных проектов в непосредственной близости к магистральным газопроводам, в том числе при необходимости - в охранной зоне.Именно транспортировка является одной из самых сложных и дорогостоящих частей водородных проектов: ее цена может в несколько раз превышать стоимость производства газа, отмечает газета. Подмешивание водорода в общий поток природного газа способно снизить затраты производителей, это обойдется дешевле строительства отдельного канала.Правда, как будет обеспечиваться доставка покупателю водорода, смешанного с природным газом, в документе не поясняется. Теоретически водород из смеси можно извлекать на газораспределительных станциях. Возможно, извлечение и не предполагается, - добавление водорода позволит уменьшить общий углеродный след от сжигания метана, и за это заплатят отдельные потребители в обмен на получение сертификата о том, что они не выбрасывают СО2, пишет издание.Россия пока только начинает разрабатывать концепцию развития водородной промышленности, но уже планирует занять существенную долю на рынке. Замминистра энергетики Павел Сорокин 12 апреля говорил, что к 2050 году страна может экспортировать 7,9–33,4 миллиона тонн водорода. Основными игроками в перспективе считаются "Газпром", "Росатом" и "Новатэк".В Минэнерго говорят, что инициатива Минэкономразвития "пока изучается". Если речь идет о сдаче водорода в газопровод и последующей транспортировке метано-водородных смесей, отмечают в Минэнерго, то в первую очередь необходимо решить вопросы целесообразности такой транспортировки водорода (так как он значительно дороже природного газа), последующего извлечения водорода из смеси (экономическая целесообразность) и безопасности эксплуатации газотранспортной системы с учетом транспортировки метан-водородной смеси. В "Газпроме" на запрос газеты не ответили.
https://ria.ru/20210329/ekonomeffektivnost-1603276387.html
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россия, цены на нефть, павел сорокин, газпром, новатэк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика

Минэкономразвития предложило поставлять водород по трубам "Газпрома"

10:29 14.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минэкономразвития России предложило дать прямой доступ к газотранспортной системе (ГТС) "Газпрома" независимым производителям водорода, чтобы снизить стоимость его транспортировки, сообщает в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на проект дорожной карты по увеличению экспортного потенциала водородной энергетики РФ.
Согласно документу, Минэкономразвития предлагает до декабря 2022 года внести изменения в законодательство с тем, чтобы разрешить строительство водородных проектов в непосредственной близости к магистральным газопроводам, в том числе при необходимости - в охранной зоне.
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Именно транспортировка является одной из самых сложных и дорогостоящих частей водородных проектов: ее цена может в несколько раз превышать стоимость производства газа, отмечает газета. Подмешивание водорода в общий поток природного газа способно снизить затраты производителей, это обойдется дешевле строительства отдельного канала.
Правда, как будет обеспечиваться доставка покупателю водорода, смешанного с природным газом, в документе не поясняется. Теоретически водород из смеси можно извлекать на газораспределительных станциях. Возможно, извлечение и не предполагается, - добавление водорода позволит уменьшить общий углеродный след от сжигания метана, и за это заплатят отдельные потребители в обмен на получение сертификата о том, что они не выбрасывают СО2, пишет издание.
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В Минэнерго говорят, что инициатива Минэкономразвития "пока изучается". Если речь идет о сдаче водорода в газопровод и последующей транспортировке метано-водородных смесей, отмечают в Минэнерго, то в первую очередь необходимо решить вопросы целесообразности такой транспортировки водорода (так как он значительно дороже природного газа), последующего извлечения водорода из смеси (экономическая целесообразность) и безопасности эксплуатации газотранспортной системы с учетом транспортировки метан-водородной смеси. В "Газпроме" на запрос газеты не ответили.
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РоссияЦены на нефтьПавел СорокинГазпромНоватэкГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
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