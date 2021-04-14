Минэкономразвития предложило поставлять водород по трубам "Газпрома"
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минэкономразвития России предложило дать прямой доступ к газотранспортной системе (ГТС) "Газпрома" независимым производителям водорода, чтобы снизить стоимость его транспортировки, сообщает в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на проект дорожной карты по увеличению экспортного потенциала водородной энергетики РФ.
Согласно документу, Минэкономразвития предлагает до декабря 2022 года внести изменения в законодательство с тем, чтобы разрешить строительство водородных проектов в непосредственной близости к магистральным газопроводам, в том числе при необходимости - в охранной зоне.
Именно транспортировка является одной из самых сложных и дорогостоящих частей водородных проектов: ее цена может в несколько раз превышать стоимость производства газа, отмечает газета. Подмешивание водорода в общий поток природного газа способно снизить затраты производителей, это обойдется дешевле строительства отдельного канала.
Правда, как будет обеспечиваться доставка покупателю водорода, смешанного с природным газом, в документе не поясняется. Теоретически водород из смеси можно извлекать на газораспределительных станциях. Возможно, извлечение и не предполагается, - добавление водорода позволит уменьшить общий углеродный след от сжигания метана, и за это заплатят отдельные потребители в обмен на получение сертификата о том, что они не выбрасывают СО2, пишет издание.
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Россия пока только начинает разрабатывать концепцию развития водородной промышленности, но уже планирует занять существенную долю на рынке. Замминистра энергетики Павел Сорокин 12 апреля говорил, что к 2050 году страна может экспортировать 7,9–33,4 миллиона тонн водорода. Основными игроками в перспективе считаются "Газпром", "Росатом" и "Новатэк".
В Минэнерго говорят, что инициатива Минэкономразвития "пока изучается". Если речь идет о сдаче водорода в газопровод и последующей транспортировке метано-водородных смесей, отмечают в Минэнерго, то в первую очередь необходимо решить вопросы целесообразности такой транспортировки водорода (так как он значительно дороже природного газа), последующего извлечения водорода из смеси (экономическая целесообразность) и безопасности эксплуатации газотранспортной системы с учетом транспортировки метан-водородной смеси. В "Газпроме" на запрос газеты не ответили.
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