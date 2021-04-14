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ЦБ посоветовал, как не дать себя обмануть при открытии вклада
ЦБ посоветовал, как не дать себя обмануть при открытии вклада
Россиянам перед открытием нового вклада стоит детально расспросить сотрудника банка об оформляемом продукте: застрахован ли он, есть ли гарантированный доход,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T07:06
2021-04-14T07:20
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
москва
общество
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россиянам перед открытием нового вклада стоит детально расспросить сотрудника банка об оформляемом продукте: застрахован ли он, есть ли гарантированный доход, какие могут быть потери при досрочном закрытии вклада, а также с какой именно организацией заключается договор; иначе есть риск стать жертвой мисселинга, посоветовали РИА Новости в Банке России.По данным регулятора, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего встречается в банковских офисах, куда граждане приходят для открытия или продления вклада, а их при этом уговаривают оформить другой договор. "Люди идут в банк с определенным запасом доверия, поэтому советы менеджера воспринимают не так критично, как следовало бы", - пояснили в Банке России.Обычно россиянам вместо вклада могут предложить оформить инвестиционные страховые продукты, облигации, векселя самого банка и иные ценные бумаги. Также иногда менеджеры банка предлагают комбинированный вариант - часть денег на вклад, часть на инвестиции или облигации. "Возьмите договор домой и как следует изучите – закон дает вам такое право. Помните, это ваши деньги и только вам решать, как ими распорядиться",- отметили в Банке России.ЦБ также пояснил, почему граждане давали себя обмануть. Так, ставки по банковским вкладам снижались, поэтому россияне искали возможность сохранить доходность, к которой они привыкли раньше. "Людям зачастую говорили, что предлагаемый им продукт – то же самое, что и вклад, но с повышенной доходностью", - добавили в регуляторе.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает правила продаж финансовых продуктов кредитными организациями, также он установит требования к информированию потребителя об особенностях и рисках предлагаемых ему финансовых продуктов.
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россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), москва, общество, экономика

ЦБ посоветовал, как не дать себя обмануть при открытии вклада

07:06 14.04.2021 (обновлено: 07:20 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россиянам перед открытием нового вклада стоит детально расспросить сотрудника банка об оформляемом продукте: застрахован ли он, есть ли гарантированный доход, какие могут быть потери при досрочном закрытии вклада, а также с какой именно организацией заключается договор; иначе есть риск стать жертвой мисселинга, посоветовали РИА Новости в Банке России.
"Перед заключением договора задайте сотруднику финансовой организации 4 вопроса и попросите четко указать, где в договоре написано именно это: Гарантирована ли доходность (определенная ставка на весь срок договора)? ... Застрахованы ли деньги Агентством по страхованию вкладов в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей? Какие потери грозят при досрочном расторжении договора? ... С кем заключается договор - банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий и т.д.?", - отметили в ЦБ.
По данным регулятора, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего встречается в банковских офисах, куда граждане приходят для открытия или продления вклада, а их при этом уговаривают оформить другой договор. "Люди идут в банк с определенным запасом доверия, поэтому советы менеджера воспринимают не так критично, как следовало бы", - пояснили в Банке России.
Обычно россиянам вместо вклада могут предложить оформить инвестиционные страховые продукты, облигации, векселя самого банка и иные ценные бумаги. Также иногда менеджеры банка предлагают комбинированный вариант - часть денег на вклад, часть на инвестиции или облигации. "Возьмите договор домой и как следует изучите – закон дает вам такое право. Помните, это ваши деньги и только вам решать, как ими распорядиться",- отметили в Банке России.
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ЦБ также пояснил, почему граждане давали себя обмануть. Так, ставки по банковским вкладам снижались, поэтому россияне искали возможность сохранить доходность, к которой они привыкли раньше. "Людям зачастую говорили, что предлагаемый им продукт – то же самое, что и вклад, но с повышенной доходностью", - добавили в регуляторе.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает правила продаж финансовых продуктов кредитными организациями, также он установит требования к информированию потребителя об особенностях и рисках предлагаемых ему финансовых продуктов.
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