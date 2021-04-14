ЦБ посоветовал, как не дать себя обмануть при открытии вклада
07:06 14.04.2021 (обновлено: 07:20 14.04.2021)
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россиянам перед открытием нового вклада стоит детально расспросить сотрудника банка об оформляемом продукте: застрахован ли он, есть ли гарантированный доход, какие могут быть потери при досрочном закрытии вклада, а также с какой именно организацией заключается договор; иначе есть риск стать жертвой мисселинга, посоветовали РИА Новости в Банке России.
"Перед заключением договора задайте сотруднику финансовой организации 4 вопроса и попросите четко указать, где в договоре написано именно это: Гарантирована ли доходность (определенная ставка на весь срок договора)? ... Застрахованы ли деньги Агентством по страхованию вкладов в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей? Какие потери грозят при досрочном расторжении договора? ... С кем заключается договор - банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий и т.д.?", - отметили в ЦБ.
По данным регулятора, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего встречается в банковских офисах, куда граждане приходят для открытия или продления вклада, а их при этом уговаривают оформить другой договор. "Люди идут в банк с определенным запасом доверия, поэтому советы менеджера воспринимают не так критично, как следовало бы", - пояснили в Банке России.
Обычно россиянам вместо вклада могут предложить оформить инвестиционные страховые продукты, облигации, векселя самого банка и иные ценные бумаги. Также иногда менеджеры банка предлагают комбинированный вариант - часть денег на вклад, часть на инвестиции или облигации. "Возьмите договор домой и как следует изучите – закон дает вам такое право. Помните, это ваши деньги и только вам решать, как ими распорядиться",- отметили в Банке России.
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ЦБ также пояснил, почему граждане давали себя обмануть. Так, ставки по банковским вкладам снижались, поэтому россияне искали возможность сохранить доходность, к которой они привыкли раньше. "Людям зачастую говорили, что предлагаемый им продукт – то же самое, что и вклад, но с повышенной доходностью", - добавили в регуляторе.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает правила продаж финансовых продуктов кредитными организациями, также он установит требования к информированию потребителя об особенностях и рисках предлагаемых ему финансовых продуктов.
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