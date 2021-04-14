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В Великобритании обнаружили загадочное здание времен Римской империи
В Великобритании обнаружили загадочное здание времен Римской империи
В Великобритании, недалеко от приморского городка Скарборо археологи обнаружили руины виллы и термы времен Римской империи, сообщает The Yorkshire Post. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:38
2021-04-14T19:38
2021-04-14T19:38
англия
священная римская империя
культура
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археология
великобритания
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Великобритании, недалеко от приморского городка Скарборо археологи обнаружили руины виллы и термы времен Римской империи, сообщает The Yorkshire Post.По словам специалистов, это одна из самых "фантастических находок", которые когда-либо встречались в стране. Ранее ничего подобного обнаружено не было. Ученые раскопали целый комплекс зданий, включая центральное помещение круглой формы, несколько ведущих к нему залов, а также термы. Археологи считают, что на этой роскошной вилле могли жить представители аристократии. Либо же она использовалась для религиозных обрядов. Виллы с планировкой такого типа никогда ранее не встречались в Великобритании, и, как полагают эксперты, во всей бывшей Римской империи, границы которой простирались от Англии до Западной Азии.В издании отмечают, что археологи продолжат исследовать это место. Они попытаются установить, почему загадочное здание построили так далеко от других римских центров.
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священная римская империя
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англия, священная римская империя, новости культуры, археология, великобритания
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
В Великобритании, недалеко от приморского городка Скарборо археологи обнаружили руины виллы и термы времен Римской империи, сообщает
The Yorkshire Post.
По словам специалистов, это одна из самых "фантастических находок", которые когда-либо встречались в стране. Ранее ничего подобного обнаружено не было.
Ученые раскопали целый комплекс зданий, включая центральное помещение круглой формы, несколько ведущих к нему залов, а также термы. Археологи считают, что на этой роскошной вилле могли жить представители аристократии. Либо же она использовалась для религиозных обрядов.
Виллы с планировкой такого типа никогда ранее не встречались в Великобритании, и, как полагают эксперты, во всей бывшей Римской империи, границы которой простирались от Англии до Западной Азии.
"Мы и не мечтали обнаружить на этом месте что-то подобное. Эти руины позволяют нам лучше представить, какой была Великобритания в эпоху Римской империи", — прокомментировала специалист по древним памятникам Кейт Эмерик.
В издании отмечают, что археологи продолжат исследовать это место. Они попытаются установить, почему загадочное здание построили так далеко от других римских центров.