Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210414/villa-1728302622.html
В Великобритании обнаружили загадочное здание времен Римской империи
В Великобритании обнаружили загадочное здание времен Римской империи
В Великобритании, недалеко от приморского городка Скарборо археологи обнаружили руины виллы и термы времен Римской империи, сообщает The Yorkshire Post. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:38
2021-04-14T19:38
англия
священная римская империя
культура
новости культуры
археология
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603689885_0:395:2133:1595_1920x0_80_0_0_68f5f6574a20b95ce031bdcc4a3ae817.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Великобритании, недалеко от приморского городка Скарборо археологи обнаружили руины виллы и термы времен Римской империи, сообщает The Yorkshire Post.По словам специалистов, это одна из самых "фантастических находок", которые когда-либо встречались в стране. Ранее ничего подобного обнаружено не было. Ученые раскопали целый комплекс зданий, включая центральное помещение круглой формы, несколько ведущих к нему залов, а также термы. Археологи считают, что на этой роскошной вилле могли жить представители аристократии. Либо же она использовалась для религиозных обрядов. Виллы с планировкой такого типа никогда ранее не встречались в Великобритании, и, как полагают эксперты, во всей бывшей Римской империи, границы которой простирались от Англии до Западной Азии.В издании отмечают, что археологи продолжат исследовать это место. Они попытаются установить, почему загадочное здание построили так далеко от других римских центров.
https://ria.ru/20210409/gorod-1727462595.html
англия
священная римская империя
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603689885_6:0:2133:1595_1920x0_80_0_0_b3ae3045c064c3d41858840e70e90ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
англия, священная римская империя, новости культуры, археология, великобритания

В Великобритании обнаружили загадочное здание времен Римской империи

19:38 14.04.2021
 
© Фото : S.J. SherlockРаскопки в Стрит Хаус в Северном Йоркшире, Великобритания
Раскопки в Стрит Хаус в Северном Йоркшире, Великобритания - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : S.J. Sherlock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Великобритании, недалеко от приморского городка Скарборо археологи обнаружили руины виллы и термы времен Римской империи, сообщает The Yorkshire Post.
По словам специалистов, это одна из самых "фантастических находок", которые когда-либо встречались в стране. Ранее ничего подобного обнаружено не было.
Ученые раскопали целый комплекс зданий, включая центральное помещение круглой формы, несколько ведущих к нему залов, а также термы. Археологи считают, что на этой роскошной вилле могли жить представители аристократии. Либо же она использовалась для религиозных обрядов.
Виллы с планировкой такого типа никогда ранее не встречались в Великобритании, и, как полагают эксперты, во всей бывшей Римской империи, границы которой простирались от Англии до Западной Азии.

"Мы и не мечтали обнаружить на этом месте что-то подобное. Эти руины позволяют нам лучше представить, какой была Великобритания в эпоху Римской империи", — прокомментировала специалист по древним памятникам Кейт Эмерик.

В издании отмечают, что археологи продолжат исследовать это место. Они попытаются установить, почему загадочное здание построили так далеко от других римских центров.
Египетская археологическая миссия во главе с известным ученым, бывшим министром археологии Египта Захи Хавассом обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках Золотой город - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 04:53
Египетские археологи обнаружили под Луксором крупнейший исчезнувший город
 
КультураАнглияСвященная Римская империяНовости культурыАрхеологияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния