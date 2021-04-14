https://ria.ru/20210414/varfolomey-1728131775.html

События на Украине вызвали раскол в США. Но в этом винят Москву

События на Украине вызвали раскол в США. Но в этом винят Москву

У Патриарха Константинопольского Варфоломея большие проблемы. В его Американской архиепископии — самой крупной и влиятельной епархии — назревает раскол... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T08:00

2021-04-14T08:00

2021-04-14T09:18

религия и мировоззрение

ситуация вокруг упц

константинопольский патриархат

московский патриархат

западная европа

варфоломей i (патриарх константинопольский)

генри киссинджер

хиллари клинтон

русская православная церковь

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Олег Налисник. У Патриарха Константинопольского Варфоломея большие проблемы. В его Американской архиепископии — самой крупной и влиятельной епархии — назревает раскол. Прихожане недовольны стремлением "стамбульского папы" урезать их в правах. О вероятных последствиях конфликта — в материале РИА Новости.Господа бесправные"Самый огромный храм в западном полушарии" — так без лишней скромности греки величают духовный центр в США. На деле же кафедральный собор Святой Троицы представляет собой небольшое здание из красного кирпича, которое не так просто найти среди многоэтажек Манхэттена.Но его величие не в стенах, а в людях. Сюда забегают помолиться влиятельные бизнесмены и политики. В их числе, например, вхожий в высокие кабинеты миллиардер Джон Кациматидис. На венчании его дочери с внуком президента Никсона в 2011-м присутствовали Хиллари Клинтон, Генри Киссинджер, Рудольф Джулиани и другие представители истеблишмента. У столь солидной паствы и пастырь соответствующий — митрополит Элпидофор. Он возглавляет Американскую архиепископию. Эта крупнейшая епархия Константинопольской церкви насчитывает 540 приходов — чуть меньше, чем во всех остальных, вместе взятых. Соответственно, больше всего денег на Фанар (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольского патриархата. — Прим. ред.) поступает из нее. Прежде всего благодаря богатым прихожанам: по данным СМИ, за последние несколько лет они пожертвовали более 300 миллионов долларов.Миряне осознают собственную важность, а в Стамбуле делают все возможное, чтобы удержать их в узде. Например, назначение Элпидофора в 2019-м вызвало большой скандал: прихожанам не понравилось, что им навязывают епископа, присланного из Турции. "По канонам должен пройти епархиальный синод и предложить кандидатов, которых потом изберут на Фанаре. Но среди них не было ни одного из американских митрополитов. Хотя по уставу мнение клириков и мирян нужно учитывать", — объяснил источник РИА Новости в Константинопольской церкви. В итоге разочарованная двухмиллионная паства захотела больше свободы — например, получить право самим избирать архиереев. Патриарх Варфоломей долго уходил от темы, но все же сдался: осенью прошлого года отменил действовавший почти столетие устав Архиепископии.К составлению нового документа приступили в начале апреля. "Мы, по сути, заново создаем нашу церковь в Америке. В этом участвуют все — как духовенство, так и миряне", — заявил митрополит Элпидофор. Однако православных греков эти слова не успокоили. Все дело в ловушке, которую устроил Фанар."Происки конкурентов"Окончательную судьбу устава определят в Стамбуле. Патриарх Варфоломей оставил это право за собой, а значит, вряд ли ослабит власть над самой значимой епархией. Тем более что прецедентов хватает: самый громкий скандал случился в 2018-м, когда глава Фанара неожиданно лишил административной свободы Русский экзархат — объединение русскоязычных приходов в Западной Европе, созданное бежавшими от большевиков эмигрантами. Правда, основная часть общин тогда не подчинилась самовольному решению и ушла в РПЦ. Оплошность стамбульского предстоятеля объясняли "происками Москвы". Теперь эта фраза прочно укоренилась в официальном лексиконе. Американским прихожанам внушают, что они должны пренебречь свободой ради внешнего врага. Наиболее явно этот посыл транслирует профанарское издание Orthodox Times: "У Греческой архиепископии много проблем. Особенно — угроза ее целостности со стороны русских. Вот зачем нужен новый устав".На первый взгляд может показаться, что речь идет о РПЦ. Но у той в Штатах чуть больше 150 храмов, в основном русскоязычных. Другое дело — еще одна структура на территории страны: Православная церковь в Америке (ПЦА) с почти 700 приходами.Появилась она благодаря русским священникам, которые проповедовали в XIX веке и начале XX. После революции связь общин с Московским патриархатом фактически прервалась. Однако Североамериканская митрополия — так назывался церковный округ — стремительно росла. В итоге "Церковь-матерь" в 1970-м даровала ей автокефалию.Слепые амбицииВпрочем, Константинопольский патриархат не признает самую молодую поместную церковь. Причина проста: Фанар видит в ней конкурента. У которого, кстати, есть преимущество — в ПЦА служат на английском языке, то есть она открыта для всех. В Архиепископии же молятся на греческом. Лишь недавно она перестала объединять прихожан по этническому принципу — из-за конфликта на Украине.В 2018-м Константинопольский патриархат легализовал украинских раскольников, нарушив древние каноны. По ним у каждой поместной церкви есть собственная зона ответственности. Украина была в юрисдикции РПЦ, поэтому столь самовольный шаг вызвал раскол во всем православном мире. Все потому, что понятие "каноническая граница" фактически перестало существовать. После этого греки принялись активно переманивать выходцев из стран бывшего Союза. Внутри Греческой архиепископии создали "русскую епархию" и заявили о правах чуть ли не на все приходы ПЦА и Московского патриархата. "Фанар уже давно хочет подчинить себе абсолютно всех в Америке. Он вообще не терпит другие поместные церкви. И неспроста: православных там не так уж и много, по сравнению с другими христианами. Каждый прихожанин на счету, особенно учитывая, что США — главный источник средств", — обращает внимание политолог Аркадий Малер.Однако возник парадокс: патриарх Варфоломей теперь конфликтует с "донорами". Попытка переписать устав американских приходов и усилить собственную власть — яркий тому пример. "Он верит в свое могущество, но не понимает реалий. Достаточно вспомнить историю с Русской архиепископией в Западной Европе: она ведь некогда была самой преданной частью Константинополя", — рассуждает эксперт. Амбиции Фанара, по его мнению, приведут к появлению еще одной "точки раскола". А это усугубит и без того непростую ситуацию в православном мире.

https://ria.ru/20210410/tomos-1727418596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг упц, константинопольский патриархат, московский патриархат, западная европа, варфоломей i (патриарх константинопольский), генри киссинджер, хиллари клинтон, русская православная церковь, рудольф джулиани, стамбул, сша