Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/urozhay-1728263992.html
В Минсельхозе рассказали о цене на рис в 2021 году
В Минсельхозе рассказали о цене на рис в 2021 году
Объемы производства риса в России удовлетворяют потребности населения, а урожай данной культуры в текущем году позволит избежать резких колебаний цен, говорится РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:07
2021-04-14T16:07
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
краснодарский край
астраханская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602865745_0:55:1920:1135_1920x0_80_0_0_e2a2e238da65b0c294705076b10bb238.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Объемы производства риса в России удовлетворяют потребности населения, а урожай данной культуры в текущем году позволит избежать резких колебаний цен, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."Текущие объемы производства риса позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения", - говорится в сообщении. Министерство ожидает, что посевная площадь риса в текущем году будет не ниже прошлогодней, и это позволит сохранить достаточные объемы производства культуры.Министерство отмечает, что за последний месяц оптовая стоимость риса снизилась на 1,3%, до 23,6 рубля за килограмм, а поступление урожая нового сезона в дальнейшем поддержит данную тенденцию.В прошлом году, несмотря на засуху на юге, в РФ был получен рекордный урожай риса – 1,141 миллиона тонн, на 3,9% выше показателя 2019 года, а в среднем за последние пять лет сбор риса составляет более 1 миллиона тонн.Посевная площадь под культурой в 2020 году достигла 197 тысяч гектаров, увеличившись на 1,6% по сравнению с 2019 годом. Регионами-лидерами по выращиванию культуры являются Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области, Дагестан и Адыгея. "В 2021 году в основных рисоводческих регионах не наблюдается проблем с накоплением вод или других негативных для отрасли факторов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210412/mayonez-1727898324.html
россия
краснодарский край
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602865745_336:0:1920:1188_1920x0_80_0_0_b0e960c795f9bd41a86cb87f0aec70e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), краснодарский край, астраханская область, экономика

В Минсельхозе рассказали о цене на рис в 2021 году

16:07 14.04.2021
 
© Pixabay / ImagePartyРис
Рис - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Pixabay / ImageParty
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Объемы производства риса в России удовлетворяют потребности населения, а урожай данной культуры в текущем году позволит избежать резких колебаний цен, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"Текущие объемы производства риса позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения", - говорится в сообщении. Министерство ожидает, что посевная площадь риса в текущем году будет не ниже прошлогодней, и это позволит сохранить достаточные объемы производства культуры.
"Более того, при благоприятных погодных условиях урожай риса может превысить показатель прошлого года. В целом это позволит сохранить стабильную ситуацию и не допустить резких колебаний цен на конечную продукцию", - добавляет ведомство.
Министерство отмечает, что за последний месяц оптовая стоимость риса снизилась на 1,3%, до 23,6 рубля за килограмм, а поступление урожая нового сезона в дальнейшем поддержит данную тенденцию.
В прошлом году, несмотря на засуху на юге, в РФ был получен рекордный урожай риса – 1,141 миллиона тонн, на 3,9% выше показателя 2019 года, а в среднем за последние пять лет сбор риса составляет более 1 миллиона тонн.
Посевная площадь под культурой в 2020 году достигла 197 тысяч гектаров, увеличившись на 1,6% по сравнению с 2019 годом. Регионами-лидерами по выращиванию культуры являются Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области, Дагестан и Адыгея. "В 2021 году в основных рисоводческих регионах не наблюдается проблем с накоплением вод или других негативных для отрасли факторов", - говорится в сообщении.
Салат Оливье - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 14:00
Псковский завод объявил о повышении цены на майонез
 
РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Краснодарский крайАстраханская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния