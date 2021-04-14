https://ria.ru/20210414/urozhay-1728263992.html
В Минсельхозе рассказали о цене на рис в 2021 году
В Минсельхозе рассказали о цене на рис в 2021 году
Объемы производства риса в России удовлетворяют потребности населения, а урожай данной культуры в текущем году позволит избежать резких колебаний цен, говорится РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:07
2021-04-14T16:07
2021-04-14T16:07
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
краснодарский край
астраханская область
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Объемы производства риса в России удовлетворяют потребности населения, а урожай данной культуры в текущем году позволит избежать резких колебаний цен, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."Текущие объемы производства риса позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения", - говорится в сообщении. Министерство ожидает, что посевная площадь риса в текущем году будет не ниже прошлогодней, и это позволит сохранить достаточные объемы производства культуры.Министерство отмечает, что за последний месяц оптовая стоимость риса снизилась на 1,3%, до 23,6 рубля за килограмм, а поступление урожая нового сезона в дальнейшем поддержит данную тенденцию.В прошлом году, несмотря на засуху на юге, в РФ был получен рекордный урожай риса – 1,141 миллиона тонн, на 3,9% выше показателя 2019 года, а в среднем за последние пять лет сбор риса составляет более 1 миллиона тонн.Посевная площадь под культурой в 2020 году достигла 197 тысяч гектаров, увеличившись на 1,6% по сравнению с 2019 годом. Регионами-лидерами по выращиванию культуры являются Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области, Дагестан и Адыгея. "В 2021 году в основных рисоводческих регионах не наблюдается проблем с накоплением вод или других негативных для отрасли факторов", - говорится в сообщении.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), краснодарский край, астраханская область, экономика
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Объемы производства риса в России
удовлетворяют потребности населения, а урожай данной культуры в текущем году позволит избежать резких колебаний цен, говорится в сообщении Минсельхоза
РФ.
"Текущие объемы производства риса позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения", - говорится в сообщении. Министерство ожидает, что посевная площадь риса в текущем году будет не ниже прошлогодней, и это позволит сохранить достаточные объемы производства культуры.
"Более того, при благоприятных погодных условиях урожай риса может превысить показатель прошлого года. В целом это позволит сохранить стабильную ситуацию и не допустить резких колебаний цен на конечную продукцию", - добавляет ведомство.
Министерство отмечает, что за последний месяц оптовая стоимость риса снизилась на 1,3%, до 23,6 рубля за килограмм, а поступление урожая нового сезона в дальнейшем поддержит данную тенденцию.
В прошлом году, несмотря на засуху на юге, в РФ был получен рекордный урожай риса – 1,141 миллиона тонн, на 3,9% выше показателя 2019 года, а в среднем за последние пять лет сбор риса составляет более 1 миллиона тонн.
Посевная площадь под культурой в 2020 году достигла 197 тысяч гектаров, увеличившись на 1,6% по сравнению с 2019 годом. Регионами-лидерами по выращиванию культуры являются Краснодарский край
, Ростовская и Астраханская области
, Дагестан и Адыгея. "В 2021 году в основных рисоводческих регионах не наблюдается проблем с накоплением вод или других негативных для отрасли факторов", - говорится в сообщении.