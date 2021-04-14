Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
ВЕНА, 14 апр - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение Ирана обогащать уран до уровня 60%, заявил, что нужно сосредоточиться не на текущих трудностях, а на восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
"Как всегда, Иран очень прозрачен в своих отступлениях от СВПД. Излишне говорить, что нас это не устраивает, но мы привыкли мыслить масштабно. Нам нужно сосредоточиться не на текущих трудностях, а на восстановлении СВПД. Если нам это удастся, эта и другие проблемы будут решены в ближайшее время", - написал Ульянов в Twitter.
Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади сообщил, что страна надеется получить 60-процентный уран на следующей неделе.
Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что подготовка к обогащению урана до уровня 60% начнется вечером 13 апреля на ядерном объекте в Натанзе, где произошла диверсия и где будут заменены выведенные из строя центрифуги IR-1 на более мощные того же типа. О своем намерении Иран уже проинформировал МАГАТЭ. В Тегеране отмечали, что обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов.
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Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария произошла в результате взрыва, организованного Израилем. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана.