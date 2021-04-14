https://ria.ru/20210414/uran-1728169238.html

Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов

Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение Ирана обогащать уран до уровня 60%, заявил, что нужно... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T01:51

2021-04-14T01:51

2021-04-14T01:51

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

бехруз камальванди

михаил ульянов

мид ирана

магатэ

али акбар салехи

тегеран (город)

вена

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ВЕНА, 14 апр - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение Ирана обогащать уран до уровня 60%, заявил, что нужно сосредоточиться не на текущих трудностях, а на восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади сообщил, что страна надеется получить 60-процентный уран на следующей неделе.Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что подготовка к обогащению урана до уровня 60% начнется вечером 13 апреля на ядерном объекте в Натанзе, где произошла диверсия и где будут заменены выведенные из строя центрифуги IR-1 на более мощные того же типа. О своем намерении Иран уже проинформировал МАГАТЭ. В Тегеране отмечали, что обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов.Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария произошла в результате взрыва, организованного Израилем. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана.

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

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тегеран (город)

вена

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), бехруз камальванди, михаил ульянов, мид ирана, магатэ, али акбар салехи, тегеран (город), вена, иран, в мире, политика