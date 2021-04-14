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Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение Ирана обогащать уран до уровня 60%, заявил, что нужно... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T01:51
2021-04-14T01:51
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
бехруз камальванди
михаил ульянов
мид ирана
магатэ
али акбар салехи
тегеран (город)
вена
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ВЕНА, 14 апр - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение Ирана обогащать уран до уровня 60%, заявил, что нужно сосредоточиться не на текущих трудностях, а на восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади сообщил, что страна надеется получить 60-процентный уран на следующей неделе.Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что подготовка к обогащению урана до уровня 60% начнется вечером 13 апреля на ядерном объекте в Натанзе, где произошла диверсия и где будут заменены выведенные из строя центрифуги IR-1 на более мощные того же типа. О своем намерении Иран уже проинформировал МАГАТЭ. В Тегеране отмечали, что обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов.Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария произошла в результате взрыва, организованного Израилем. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана.
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), бехруз камальванди, михаил ульянов, мид ирана, магатэ, али акбар салехи, тегеран (город), вена, иран, в мире, политика

Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов

01:51 14.04.2021
 
© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : МИД РФ
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ВЕНА, 14 апр - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение Ирана обогащать уран до уровня 60%, заявил, что нужно сосредоточиться не на текущих трудностях, а на восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Как всегда, Иран очень прозрачен в своих отступлениях от СВПД. Излишне говорить, что нас это не устраивает, но мы привыкли мыслить масштабно. Нам нужно сосредоточиться не на текущих трудностях, а на восстановлении СВПД. Если нам это удастся, эта и другие проблемы будут решены в ближайшее время", - написал Ульянов в Twitter.

Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади сообщил, что страна надеется получить 60-процентный уран на следующей неделе.
Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что подготовка к обогащению урана до уровня 60% начнется вечером 13 апреля на ядерном объекте в Натанзе, где произошла диверсия и где будут заменены выведенные из строя центрифуги IR-1 на более мощные того же типа. О своем намерении Иран уже проинформировал МАГАТЭ. В Тегеране отмечали, что обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов.
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Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария произошла в результате взрыва, организованного Израилем. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана.
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Бехруз КамальвандиМихаил УльяновМИД ИранаМАГАТЭАли Акбар СалехиТегеран (город)ВенаИранВ миреПолитика
 
 
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