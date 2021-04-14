В США заявили, что отслеживают действия России у границ Украины
© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
© AP Photo / Inna Varenytsia
БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. США продолжают внимательно отслеживать активность военных РФ у границ Украины, призывают Москву проявить транспарентность в ее действиях, заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин.
"Мы продолжаем внимательно отслеживать их активность (у границ Украины) и консультируемся с нашими партнерами на эту тему. Мы призываем Россию прекратить провокации и проявить транспарентность относительно ее последних действий", - сказал Остин на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.
США привержены идее помогать Украине в ее потребности в самообороне, добавил Ллойд Остин.
"Мы привержены оказанию помощи Украине в ее потребностях в самообороне", - сказал Остин на пресс-конференции в Брюсселе.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.