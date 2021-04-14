https://ria.ru/20210414/ukraina-1728328589.html

В США заявили, что отслеживают действия России у границ Украины

В США заявили, что отслеживают действия России у границ Украины

США продолжают внимательно отслеживать активность военных РФ у границ Украины, призывают Москву проявить транспарентность в ее действиях, заявил в среду глава... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T23:06

2021-04-14T23:06

2021-04-14T23:06

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ллойд остин

министерство обороны сша

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сша

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. США продолжают внимательно отслеживать активность военных РФ у границ Украины, призывают Москву проявить транспарентность в ее действиях, заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин.США привержены идее помогать Украине в ее потребности в самообороне, добавил Ллойд Остин."Мы привержены оказанию помощи Украине в ее потребностях в самообороне", - сказал Остин на пресс-конференции в Брюсселе.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727258909.html

https://ria.ru/20210413/ukraina-1728126528.html

россия

сша

украина

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россия, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, сша, украина, в мире