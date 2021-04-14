https://ria.ru/20210414/ukraina-1728321267.html

Украина обвинила Россию в намерении разместить ядерное оружие в Крыму

Украина обвинила Россию в намерении разместить ядерное оружие в Крыму

Министр обороны Украины Андрей Таран во время своего выступления в Европарламенте высказал мнение, что Россия намерена разместить ядерное оружие в Крыму, но не... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T21:32

2021-04-14T21:32

2021-04-14T21:32

россия

андрей таранов

республика крым

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран во время своего выступления в Европарламенте высказал мнение, что Россия намерена разместить ядерное оружие в Крыму, но не привел аргументов в пользу этого утверждения.При этом министр не объяснил, почему так считает и не привел доказательств.Таран отметил также, что Россия "представляет угрозу для национальной безопасности Украины" и поблагодарил европейские страны за помощь Киеву. "Я очень рад, что ваши страны уделяют такое внимание и принимают меры, чтобы попытаться остановить враждебные действия России на границах Украины", - сказал он.По словам министра, на Украине сильно обеспокоены передвижениями российских военных у украинских границ.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728242966.html

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html

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россия, андрей таранов, республика крым, украина, в мире