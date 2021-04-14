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Патрушев описал, как Украина может начать военные действия против Крыма
Патрушев описал, как Украина может начать военные действия против Крыма
Украина может организовать провокацию, чтобы начать военные действия против Крыма, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:36
2021-04-14T15:43
россия
республика крым
севастополь
николай патрушев
сша
украина
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Украина может организовать провокацию, чтобы начать военные действия против Крыма, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.Выступая в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове, он напомнил, что новая военная стратегия Украины прямо определяет Россию как врага.По его словам, "недружественные и деструктивные действия в отношении России необходимо жестко пресекать, а виновных привлекать к ответственности".Патрушев отметил, что на Украине при поддержке западных стран появились центры подготовки диверсионно-разведывательных групп, которые, возможно, будут готовить теракты в России и других странах.Секретарь Совбеза сообщил также, что США за последние дни отправили на Украину не менее пяти военно-транспортных самолетов.Патрушев подчеркнул, что Штаты поставляют Украине летальное вооружение, обучают военнослужащих, "усиливают разведывательную деятельность на крымском направлении с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств".Заявления секретаря Совбеза прозвучали на фоне начала масштабных военных учений Вооруженных сил Украины вблизи границы с Крымом. По легенде, танковое подразделение условного противника при поддержке пехоты попыталось прорвать линию обороны ВСУ. Для противодействия этому в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию, в том числе батарею 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира".
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россия, республика крым, севастополь, николай патрушев, сша, украина, в мире

Патрушев описал, как Украина может начать военные действия против Крыма

14:36 14.04.2021 (обновлено: 15:43 14.04.2021)
 
© REUTERS / Press Service General Staff of the Armed Forces of UkraineУчения украинских ВС вблизи границы с Крымом
Учения украинских ВС вблизи границы с Крымом - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© REUTERS / Press Service General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Украина может организовать провокацию, чтобы начать военные действия против Крыма, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Выступая в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове, он напомнил, что новая военная стратегия Украины прямо определяет Россию как врага.
"Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране. <...> Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники", — предупредил секретарь Совбеза.
По его словам, "недружественные и деструктивные действия в отношении России необходимо жестко пресекать, а виновных привлекать к ответственности".
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Патрушев отметил, что на Украине при поддержке западных стран появились центры подготовки диверсионно-разведывательных групп, которые, возможно, будут готовить теракты в России и других странах.
Секретарь Совбеза сообщил также, что США за последние дни отправили на Украину не менее пяти военно-транспортных самолетов.
"Заявляют на словах о своей незаинтересованности в разжигании конфликта, а на самом деле выделяют средства на вооружение украинской армии, наращивают присутствие кораблей в Черном море, планируют серию совместных учений", — добавил он.
Патрушев подчеркнул, что Штаты поставляют Украине летальное вооружение, обучают военнослужащих, "усиливают разведывательную деятельность на крымском направлении с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств".
Заявления секретаря Совбеза прозвучали на фоне начала масштабных военных учений Вооруженных сил Украины вблизи границы с Крымом. По легенде, танковое подразделение условного противника при поддержке пехоты попыталось прорвать линию обороны ВСУ. Для противодействия этому в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию, в том числе батарею 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира".
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РоссияРеспублика КрымСевастопольНиколай ПатрушевСШАУкраинаВ мире
 
 
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