https://ria.ru/20210414/ukraina-1728242966.html

Патрушев описал, как Украина может начать военные действия против Крыма

Патрушев описал, как Украина может начать военные действия против Крыма

Украина может организовать провокацию, чтобы начать военные действия против Крыма, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:36

2021-04-14T14:36

2021-04-14T15:43

россия

республика крым

севастополь

николай патрушев

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728249898_35:388:1906:1440_1920x0_80_0_0_df6f41e1c0ee3e438b24cf0526c7d700.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Украина может организовать провокацию, чтобы начать военные действия против Крыма, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.Выступая в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове, он напомнил, что новая военная стратегия Украины прямо определяет Россию как врага.По его словам, "недружественные и деструктивные действия в отношении России необходимо жестко пресекать, а виновных привлекать к ответственности".Патрушев отметил, что на Украине при поддержке западных стран появились центры подготовки диверсионно-разведывательных групп, которые, возможно, будут готовить теракты в России и других странах.Секретарь Совбеза сообщил также, что США за последние дни отправили на Украину не менее пяти военно-транспортных самолетов.Патрушев подчеркнул, что Штаты поставляют Украине летальное вооружение, обучают военнослужащих, "усиливают разведывательную деятельность на крымском направлении с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств".Заявления секретаря Совбеза прозвучали на фоне начала масштабных военных учений Вооруженных сил Украины вблизи границы с Крымом. По легенде, танковое подразделение условного противника при поддержке пехоты попыталось прорвать линию обороны ВСУ. Для противодействия этому в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию, в том числе батарею 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира".

https://ria.ru/20210414/nato-1728246710.html

https://ria.ru/20210414/ucheniya-1728200071.html

россия

республика крым

севастополь

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, севастополь, николай патрушев, сша, украина, в мире