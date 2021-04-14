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Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ
Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ
Кабинет министров Украины на заседании в среду намерен одобрить законопроект о выходе страны из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:57
2021-04-14T11:11
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КИЕВ, 14 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду намерен одобрить законопроект о выходе страны из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, следует из повестки дня заседания правительства, опубликованной на сайте кабмина.После одобрения правительства проект закона будет направлен на рассмотрение в Верховную раду."Выйти из соглашения о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, совершенного 12 апреля 1996 года в Москве и ратифицированного законом Украины от 22 ноября 2002 года", - говорится в документе.В пояснительной записке говорится, что соглашение было подписано с целью создания единой международно-правовой базы в рамках СНГ по вопросам определения происхождения товаров развивающихся стран."Выход из соглашения не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров, поскольку действующим украинским законодательством не предусмотрено предоставление тарифных преференций в рамках общей системы преференций для развивающихся стран, поэтому действие соглашения целесообразно прекратить", - говорится в документе.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20210413/nato-1728135043.html
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россия, верховная рада украины, снг, москва, украина, в мире

Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ

10:57 14.04.2021 (обновлено: 11:11 14.04.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду намерен одобрить законопроект о выходе страны из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, следует из повестки дня заседания правительства, опубликованной на сайте кабмина.
После одобрения правительства проект закона будет направлен на рассмотрение в Верховную раду.
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"Выйти из соглашения о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, совершенного 12 апреля 1996 года в Москве и ратифицированного законом Украины от 22 ноября 2002 года", - говорится в документе.
В пояснительной записке говорится, что соглашение было подписано с целью создания единой международно-правовой базы в рамках СНГ по вопросам определения происхождения товаров развивающихся стран.
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"Выход из соглашения не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров, поскольку действующим украинским законодательством не предусмотрено предоставление тарифных преференций в рамках общей системы преференций для развивающихся стран, поэтому действие соглашения целесообразно прекратить", - говорится в документе.
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
 
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