Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ
10:57 14.04.2021 (обновлено: 11:11 14.04.2021)
КИЕВ, 14 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду намерен одобрить законопроект о выходе страны из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, следует из повестки дня заседания правительства, опубликованной на сайте кабмина.
После одобрения правительства проект закона будет направлен на рассмотрение в Верховную раду.
13 апреля, 18:37Глава МИД Украины предложил НАТО десять шагов по поддержке Киева
"Выйти из соглашения о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, совершенного 12 апреля 1996 года в Москве и ратифицированного законом Украины от 22 ноября 2002 года", - говорится в документе.
В пояснительной записке говорится, что соглашение было подписано с целью создания единой международно-правовой базы в рамках СНГ по вопросам определения происхождения товаров развивающихся стран.
13 апреля, 12:14США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков
"Выход из соглашения не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров, поскольку действующим украинским законодательством не предусмотрено предоставление тарифных преференций в рамках общей системы преференций для развивающихся стран, поэтому действие соглашения целесообразно прекратить", - говорится в документе.
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.