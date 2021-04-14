https://ria.ru/20210414/ubiystvo-1728192558.html
Задержанный за убийство вора в законе в Москве признал вину
Задержанный за убийство вора в законе в Москве признал вину
Задержанный за совершение убийства в фитнес-клубе в Москве признался в преступлении, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:33
2021-04-14T10:33
2021-04-14T14:09
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержанный за совершение убийства в фитнес-клубе в Москве признался в преступлении, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.Ранее СК РФ опубликовал в своем YouTube-канале видео с места убийства, на нем можно увидеть, как следственная группа работает возле тренажера, на котором, предположительно, и был застрелен мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.Как писали СМИ, в июне прошлого года Али Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.
https://ria.ru/20210413/vor-1728063446.html
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РИА Новости
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Задержанный за совершение убийства в фитнес-клубе в Москве
признался в преступлении, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова
.
"Да, мужчина признал вину", - сказала она.
Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.
Ранее СК РФ опубликовал в своем YouTube-канале видео с места убийства, на нем можно увидеть, как следственная группа работает возле тренажера, на котором, предположительно, и был застрелен мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
Как писали СМИ, в июне прошлого года Али Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.