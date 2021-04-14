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"Черт, я его застрелила". Случайное убийство чернокожего всколыхнуло США
"Черт, я его застрелила". Случайное убийство чернокожего всколыхнуло США
Возмущенные митингующие прыгают по автомобилям, кругом транспаранты "Black lives matter", люди в ярости: полицейские застрелили еще одного афроамериканца. В... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T08:00
2021-04-14T08:10
джордж флойд
джо байден
миннеаполис
сша
в мире
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Софья Мельничук. Возмущенные митингующие прыгают по автомобилям, кругом транспаранты "Black lives matter", люди в ярости: полицейские застрелили еще одного афроамериканца. В минувшие выходные толпу в Миннеаполисе усмиряли слезоточивым газом, вызвав на подмогу Национальную гвардию. И все это на фоне резонансного суда над вероятным убийцей Джорджа Флойда, ставшего символом борьбы чернокожих с полицейским насилием. В очередной роковой ошибке американских правоохранителей разбиралось РИА Новости. Роковая случайностьВидео с места гибели афроамериканца в пригороде Миннеаполиса похоже на инсценировку — трудно поверить в реальность происходящего. Нательная камера сотрудницы полиции запечатлела момент убийства. На кадрах видно, как трое полицейских останавливают белый седан. По их словам, водитель нарушил ПДД. Из автомобиля выводят чернокожего, пытаются надеть наручники. В какой-то момент он резко вырывается и садится в машину. Начинается суматоха. Сотрудница, на чьей груди камера, достает пистолет и целится в задержанного. На записи слышны ее крики: "Тазер, тазер, тазер!" — так обычно предупреждают об использовании электрошокера. А затем: "О, черт, я его застрелила!"Раненый водитель успел дать по газам и проехал несколько десятков метров, прежде чем скончался и врезался в другой автомобиль. Погибший в Бруклин-Сентере, пригороде Миннеаполиса, — 20-летний афроамериканец Данте Райт. За несколько минут до выстрела он разговаривал по телефону с матерью. Она слышала, как полиция требует, чтобы он положил трубку и не пытался скрыться. Затем связь оборвалась. Мать перезвонила девушке сына, которая сидела с ним рядом. Та сообщила: Данте только что убили. По словам очевидцев, она вышла из машины вся в крови, но без серьезных травм.Народная яростьИнспектор выстрелила в афроамериканца случайно, заявил начальник местного отделения полиции Тин Гэннон: "Думаю, она хотела применить шокер, но вместо этого выхватила пистолет". Виновницу временно отправили в оплачиваемый отпуск. Не первый раз сотрудник полиции перепутал пистолет и шокер: внешне они действительно похожи. Известно, что в 2001-2012 годах произошло десять подобных инцидентов. Объяснение не удовлетворило местных жителей. В воскресенье люди, и без того возбужденные процессом по делу о гибели Джорджа Флойда, вышли на стихийные митинги против полицейского насилия. С плакатами "Справедливость для Данте Райта" и "Жизни чернокожих имеют значение" направились к отделению. Начались беспорядки. Некоторые бросали в стражей порядка, стоящих на улицах в полном боевом обмундировании, бутылки и файеры. К тому же разграбили несколько попавшихся под горячую руку магазинов.Толпу усмиряли слезоточивым газом и свето-шумовыми гранатами. В городе ввели комендантский час — с семи вечера до шести утра. Но в понедельник люди снова вышли на улицы. Власти призвали на помощь около тысячи бойцов Национальной гвардии штата Миннесота.Срочно организовали пресс-конференцию с участием мэра Бруклин-Сентера Майка Эллиота. Он пообещал сделать все, что в его силах, чтобы добиться справедливости для Данте Райта: "Наши сердца полны боли. Мы понимаем: худшего времени для такого происшествия трудно найти — на нас смотрит вся Америка, весь мир". И губернатор штата Тим Уольтц, и президент страны Джо Байден сказали, что молятся за семью погибшего. Разъяренным людям посоветовали "прислушаться к матери Данте, которая призывает к миру и спокойствию". Не лучший моментХудшее время для подобного инцидента действительно трудно представить. Идет вторая неделя судебного процесса над Дереком Шовином — полицейским, по чьей вине, вероятно, погиб Джордж Флойд год назад. Прямые эфиры ведут как раз из Миннеаполиса. Защита Шовина даже попросила отстранить присяжных, поскольку на фоне происходящего они могут отнестись к делу предвзято. Но суд отказал. В первые дни слушаний говорили свидетели гибели Флойда. Не скрывая эмоций, они рассказали суду и присяжным, как он задыхался и умирал, как его голову прижимали коленом почти девять минут, а полицейские не давали оказать первую помощь. Затем выступали медики и судмедэксперты, которые констатировали смерть Флойда, и оценивали действия полиции. Некоторые пришли к выводу, что мужчина умер от нехватки кислорода. Но адвокат подсудимого Эрик Нельсон не готов принять такую версию. Он объясняет гибель афроамериканца сердечной недостаточностью и напоминает о наркозависимости Флойда — она не могла не сказаться на здоровье. В машине погибшего, к слову, нашли частицы таблеток с метамфетамином и фентанилом. Однако аутопсия не выявила следы наркотиков в желудке. Более того, медэксперты заявили: любой бы скончался от столь долгого удушения. Даже глава полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо подтвердил: прием, который использовал Шовин, противоречит правилам применения силы к задержанным. "Когда мистер Флойд перестал сопротивляться и, уж точно, когда пожаловался на боль, нужно было остановиться", — подчеркнул он. Журналисты отметили: критику полицейского начальства в адрес подчиненных редко услышишь. Адвокаты Шовина настаивают, что поведение толпы мешало полицейским должным образом исполнять обязанности. Якобы крики и отвлекающие ремарки свидетелей сбили Шовина с толку. Но эти доводы не убедили ни сотрудницу службы медицинской поддержки полицейского участка Николь Макензи, ни Джонни Мерцила, инструктора по применению силы миннеаполисской полиции. Действия Шовина можно было бы оправдать, если бы в начале задержания, когда Флойд сопротивлялся, полицейский ограничился электрошокером, подчеркнул другой свидетель. Однако применять "смертельную силу" (так он назвал удушающий прием с коленом) к обездвиженному мужчине в наручниках — явное нарушение. Но если Дерек Шовин уже под судом, то судьба женщины, застрелившей Данте Райта, пока неизвестна. Однако прецедент есть: полицейского судят, причем максимально открыто. Десять лет назад за такую ошибку сотрудника посадили всего на два года. В нынешних условиях так легко не отделаться.
https://ria.ru/20210404/floyd-1603954903.html
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джордж флойд, джо байден, миннеаполис, сша, в мире

"Черт, я его застрелила". Случайное убийство чернокожего всколыхнуло США

08:00 14.04.2021 (обновлено: 08:10 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на капоте полицейского автомобиля в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
Участники акции протеста на капоте полицейского автомобиля в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Крис Джун
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МОСКВА, 14 апр РИА Новости, Софья Мельничук. Возмущенные митингующие прыгают по автомобилям, кругом транспаранты "Black lives matter", люди в ярости: полицейские застрелили еще одного афроамериканца. В минувшие выходные толпу в Миннеаполисе усмиряли слезоточивым газом, вызвав на подмогу Национальную гвардию. И все это на фоне резонансного суда над вероятным убийцей Джорджа Флойда, ставшего символом борьбы чернокожих с полицейским насилием. В очередной роковой ошибке американских правоохранителей разбиралось РИА Новости.

Роковая случайность

Видео с места гибели афроамериканца в пригороде Миннеаполиса похоже на инсценировку — трудно поверить в реальность происходящего. Нательная камера сотрудницы полиции запечатлела момент убийства.
На кадрах видно, как трое полицейских останавливают белый седан. По их словам, водитель нарушил ПДД. Из автомобиля выводят чернокожего, пытаются надеть наручники. В какой-то момент он резко вырывается и садится в машину. Начинается суматоха. Сотрудница, на чьей груди камера, достает пистолет и целится в задержанного.
На записи слышны ее крики: "Тазер, тазер, тазер!" — так обычно предупреждают об использовании электрошокера. А затем: "О, черт, я его застрелила!"
Раненый водитель успел дать по газам и проехал несколько десятков метров, прежде чем скончался и врезался в другой автомобиль.
Погибший в Бруклин-Сентере, пригороде Миннеаполиса, — 20-летний афроамериканец Данте Райт. За несколько минут до выстрела он разговаривал по телефону с матерью. Она слышала, как полиция требует, чтобы он положил трубку и не пытался скрыться. Затем связь оборвалась. Мать перезвонила девушке сына, которая сидела с ним рядом. Та сообщила: Данте только что убили. По словам очевидцев, она вышла из машины вся в крови, но без серьезных травм.

Народная ярость

Инспектор выстрелила в афроамериканца случайно, заявил начальник местного отделения полиции Тин Гэннон: "Думаю, она хотела применить шокер, но вместо этого выхватила пистолет". Виновницу временно отправили в оплачиваемый отпуск.
Не первый раз сотрудник полиции перепутал пистолет и шокер: внешне они действительно похожи. Известно, что в 2001-2012 годах произошло десять подобных инцидентов.
Объяснение не удовлетворило местных жителей. В воскресенье люди, и без того возбужденные процессом по делу о гибели Джорджа Флойда, вышли на стихийные митинги против полицейского насилия. С плакатами "Справедливость для Данте Райта" и "Жизни чернокожих имеют значение" направились к отделению. Начались беспорядки. Некоторые бросали в стражей порядка, стоящих на улицах в полном боевом обмундировании, бутылки и файеры. К тому же разграбили несколько попавшихся под горячую руку магазинов.
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанкУчастница акции протеста и полицейские в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
Участница акции протеста и полицейские в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Крис Джун
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Участница акции протеста и полицейские в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
Толпу усмиряли слезоточивым газом и свето-шумовыми гранатами. В городе ввели комендантский час — с семи вечера до шести утра. Но в понедельник люди снова вышли на улицы. Власти призвали на помощь около тысячи бойцов Национальной гвардии штата Миннесота.
Срочно организовали пресс-конференцию с участием мэра Бруклин-Сентера Майка Эллиота. Он пообещал сделать все, что в его силах, чтобы добиться справедливости для Данте Райта: "Наши сердца полны боли. Мы понимаем: худшего времени для такого происшествия трудно найти — на нас смотрит вся Америка, весь мир".
И губернатор штата Тим Уольтц, и президент страны Джо Байден сказали, что молятся за семью погибшего. Разъяренным людям посоветовали "прислушаться к матери Данте, которая призывает к миру и спокойствию".
Мемориал на месте ареста Джорджа Флойда в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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Не лучший момент

Худшее время для подобного инцидента действительно трудно представить. Идет вторая неделя судебного процесса над Дереком Шовином — полицейским, по чьей вине, вероятно, погиб Джордж Флойд год назад. Прямые эфиры ведут как раз из Миннеаполиса. Защита Шовина даже попросила отстранить присяжных, поскольку на фоне происходящего они могут отнестись к делу предвзято. Но суд отказал.
В первые дни слушаний говорили свидетели гибели Флойда. Не скрывая эмоций, они рассказали суду и присяжным, как он задыхался и умирал, как его голову прижимали коленом почти девять минут, а полицейские не давали оказать первую помощь. Затем выступали медики и судмедэксперты, которые констатировали смерть Флойда, и оценивали действия полиции. Некоторые пришли к выводу, что мужчина умер от нехватки кислорода.
Но адвокат подсудимого Эрик Нельсон не готов принять такую версию. Он объясняет гибель афроамериканца сердечной недостаточностью и напоминает о наркозависимости Флойда — она не могла не сказаться на здоровье. В машине погибшего, к слову, нашли частицы таблеток с метамфетамином и фентанилом. Однако аутопсия не выявила следы наркотиков в желудке. Более того, медэксперты заявили: любой бы скончался от столь долгого удушения.
Даже глава полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо подтвердил: прием, который использовал Шовин, противоречит правилам применения силы к задержанным. "Когда мистер Флойд перестал сопротивляться и, уж точно, когда пожаловался на боль, нужно было остановиться", — подчеркнул он. Журналисты отметили: критику полицейского начальства в адрес подчиненных редко услышишь.
© REUTERS / Evelyn HocksteinПолиция застрелила 20-летнего чернокожего Данте Райта в Миннесоте, Вашингтон
Полиция застрелила 20-летнего чернокожего Данте Райта в Миннесоте, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Полиция застрелила 20-летнего чернокожего Данте Райта в Миннесоте, Вашингтон
Адвокаты Шовина настаивают, что поведение толпы мешало полицейским должным образом исполнять обязанности. Якобы крики и отвлекающие ремарки свидетелей сбили Шовина с толку. Но эти доводы не убедили ни сотрудницу службы медицинской поддержки полицейского участка Николь Макензи, ни Джонни Мерцила, инструктора по применению силы миннеаполисской полиции.
Действия Шовина можно было бы оправдать, если бы в начале задержания, когда Флойд сопротивлялся, полицейский ограничился электрошокером, подчеркнул другой свидетель. Однако применять "смертельную силу" (так он назвал удушающий прием с коленом) к обездвиженному мужчине в наручниках — явное нарушение.
Но если Дерек Шовин уже под судом, то судьба женщины, застрелившей Данте Райта, пока неизвестна. Однако прецедент есть: полицейского судят, причем максимально открыто. Десять лет назад за такую ошибку сотрудника посадили всего на два года. В нынешних условиях так легко не отделаться.
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