Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/tyubing-1728182617.html
Жительница Новосибирска разбилась на тюбинге
Жительница Новосибирска разбилась на тюбинге
Жительница Новосибирска, катаясь на тюбинге на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" в Кузбассе, разбилась и умерла в больнице, сообщает... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T09:26
2021-04-14T09:26
новосибирск
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152054/12/1520541279_0:235:2807:1813_1920x0_80_0_0_093b2d3bebddd482de0534f01d366009.jpg
КЕМЕРОВО, 14 апр - РИА Новости. Жительница Новосибирска, катаясь на тюбинге на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" в Кузбассе, разбилась и умерла в больнице, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.Сообщение, что на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" была обнаружена 51-летняя жительница города Новосибирска поступило 13 апреля в 11.30 (07.30 мск).По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области начали доследственную проверку. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти женщины.
https://ria.ru/20210331/tyubing-1603691643.html
новосибирск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152054/12/1520541279_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_ca86f231b77856b6a94930d642ee5033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирск, кемеровская область, происшествия

Жительница Новосибирска разбилась на тюбинге

09:26 14.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 14 апр - РИА Новости. Жительница Новосибирска, катаясь на тюбинге на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" в Кузбассе, разбилась и умерла в больнице, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Сообщение, что на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" была обнаружена 51-летняя жительница города Новосибирска поступило 13 апреля в 11.30 (07.30 мск).
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 19:07
В Москве будут судить водителя после гибели подростка на тюбинге
"Предварительно установлено, что… женщина со знакомым пошли кататься на гору. Мужчина взял в прокате для спутницы сноутюбинг. Женщина стала спускаться со склона по не оборудованной для спуска на тюбинге трассе. Мужчина потерял ее из вида, помощи в поисках знакомой он попросил у работников комплекса. Они обнаружили женщину без сознания за пределами трассы около металлической постройки. Вызвали спасателей, которые спустили ее к подножию горы и передали работникам скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали, однако в медицинском учреждении от полученных повреждений она скончалась", – говорится в сообщении.
По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области начали доследственную проверку. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти женщины.
 
НовосибирскКемеровская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния