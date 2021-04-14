Жительница Новосибирска разбилась на тюбинге

"Предварительно установлено, что… женщина со знакомым пошли кататься на гору. Мужчина взял в прокате для спутницы сноутюбинг. Женщина стала спускаться со склона по не оборудованной для спуска на тюбинге трассе. Мужчина потерял ее из вида, помощи в поисках знакомой он попросил у работников комплекса. Они обнаружили женщину без сознания за пределами трассы около металлической постройки. Вызвали спасателей, которые спустили ее к подножию горы и передали работникам скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали, однако в медицинском учреждении от полученных повреждений она скончалась", – говорится в сообщении.