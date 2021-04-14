Жительница Новосибирска разбилась на тюбинге
КЕМЕРОВО, 14 апр - РИА Новости. Жительница Новосибирска, катаясь на тюбинге на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" в Кузбассе, разбилась и умерла в больнице, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Сообщение, что на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" была обнаружена 51-летняя жительница города Новосибирска поступило 13 апреля в 11.30 (07.30 мск).
"Предварительно установлено, что… женщина со знакомым пошли кататься на гору. Мужчина взял в прокате для спутницы сноутюбинг. Женщина стала спускаться со склона по не оборудованной для спуска на тюбинге трассе. Мужчина потерял ее из вида, помощи в поисках знакомой он попросил у работников комплекса. Они обнаружили женщину без сознания за пределами трассы около металлической постройки. Вызвали спасателей, которые спустили ее к подножию горы и передали работникам скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали, однако в медицинском учреждении от полученных повреждений она скончалась", – говорится в сообщении.
По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области начали доследственную проверку. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти женщины.