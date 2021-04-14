https://ria.ru/20210414/tur-1728207394.html
Ростуризм предложил обменять поездку в Турцию на путешествие по России
Ростуризм предложил обменять поездку в Турцию на путешествие по России
Купленные в Турцию или Танзанию путевки по согласованию с туроператором можно обменять на путешествие по России, сообщается на сайте Ростуризма. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:14
2021-04-14T12:14
2021-04-14T12:15
коронавирус covid-19
туризм
россия
анна попова
общероссийский народный фронт
татьяна голикова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
турция
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Купленные в Турцию или Танзанию путевки по согласованию с туроператором можно обменять на путешествие по России, сообщается на сайте Ростуризма.В ведомстве отметили, что совместно с ОНФ делают все возможное, чтобы сориентировать людей, оказавшихся в непростой ситуации из-за покупки поездок. Туроператоров также призвали оказывать путешественникам максимальное содействие.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что там ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро — именно оттуда в Россию завезли больше всего мутировавших штаммов.Также были приостановлены полеты и в Танзанию. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, у россиян, находящихся на отдыхе в Турции, будет возможность вернуться домой чартерными рейсами или продолжить находиться в стране вплоть до назначенной даты вылета.
https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728090573.html
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коронавирус covid-19, россия, анна попова, общероссийский народный фронт, татьяна голикова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, танзания, общество