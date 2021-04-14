https://ria.ru/20210414/tseny-1728307286.html

В России подорожали яйца и сахар

В России подорожали яйца и сахар

Рост цен на яйца и сахар в России с 6 по 12 апреля ускорился по сравнению с предыдущей неделей, подсолнечное масло подорожало чуть меньшим темпом, чем неделей... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:16

2021-04-14T19:16

2021-04-14T19:17

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рост цен на яйца и сахар в России с 6 по 12 апреля ускорился по сравнению с предыдущей неделей, подсолнечное масло подорожало чуть меньшим темпом, чем неделей ранее, а стоимость куриного мяса не менялась, следует из данных Росстата."Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 2,3%, в том числе в 33 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2%, в 37 субъектах - на 2,1-3,9%, в 12 субъектах - на 4-8,1%", - говорится в сообщении. В Хабаровском крае цены на яйца куриные не изменились, в Тюменской области (без автономных округов) и Еврейской автономной области цены снизились на 1% и 0,6% соответственно.Неделей ранее, с 30 марта по 5 апреля, яйца подорожали на 2,1%. Рост цен к 12 апреля с начала года составил 11,6%. Мясо кур в России на отчетной неделе не менялось в цене, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,4%. В 35 регионах цены выросли на 0,1-1%, в восьми - на 1,1-3,5%. В 15 регионах цены не изменились, в 21 субъекте они снизились на 0,1-1%, в шести - на 1,1-5,2%. С начала года куриное мясо подорожало на 14,6%.Цены на сахар с 6 по 12 апреля выросли на 0,7% против 0,5% неделей ранее. В 41 регионе цены повысились на 0,1-0,9%, в 14 субъектах - на 1-2%, в шести - на 2,1-6,8%. В 16 субъектах цены не изменились, в восьми - снизились на 0,1-1,1%. К 12 апреля сахар с начала года подорожал на 0,7%."Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,4%. В 43 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в 10 субъектах - на 1,1-5%. В 21 субъекте цены не изменились. В 11 субъектах цены снизились на 0,1-1,5%", - указывает статистическое ведомство. С 30 марта по 5 апреля масло подорожало на 0,5%, рост цен с начала года составил 2,1%.Пшеничная мука с 6 по 12 апреля выросла в цене на 0,1%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,2%. Черный хлеб на отчетной неделе подорожал на 0,2% (против 0,3% неделей ранее), макаронные изделия - на 0,1% (против 0,2%), вермишель подешевела на 0,1% (неделей ранее рост цен составлял 0,3%).Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,2% (против 0,3% на предыдущей неделе). Рис подорожал на 0,3% (с 30 марта с 5 апреля он вырос в цене на 0,1%), гречневая крупа - на 0,7% (против 0,6%), пшено - на 0,2% (за предыдущий период цены снижались на 0,4%)."Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,1%, в том числе на морковь - на 2,6%, картофель - на 1,8%, капусту белокочанную - на 1,5%, лук - на 1,1%, яблоки - на 0,1%. Цены на огурцы снизились на 2,1%, помидоры - на 1,4%", - говорится в сообщении статистического ведомства.Неделей ранее, с 30 марта по 5 апреля, картофель вырос в цене на 2,5%, морковь - на 2,8%. Репчатый лук тогда подорожал на 1,5%, белокочанная капуста - на 2%, яблоки подешевели на 0,1%, огурцы - на 2%, томаты - на 2,2%. В целом цены на плодоовощную продукцию на предыдущей неделе не менялись.В свою очередь, с 6 по 12 апреля выросли цены на овощные консервы для детского питания (на 0,6%), маргарин (на 0,5%), свинину, полукопченую и варено-копченую колбасу, мороженую рыбу, печенье (на 0,2%), баранину, мясные консервы для детского питания, сливочное масло, шоколадные конфеты, карамель, черный чай, водку, соль, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,1%).Цены на жирный творог снизились на 0,3%, сметану и сычужные сыры - на 0,2%, мясные консервы, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%. Цены на говядину, вареную колбасу и молоко не изменились.

https://ria.ru/20210414/urozhay-1728263992.html

https://ria.ru/20210406/tseny-1727094857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика