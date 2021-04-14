https://ria.ru/20210414/tigr-1728171237.html

В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра

В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту гибели амурского тигра в нацпарке Хабаровского края, сообщает Амурская бассейновая природоохранная... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T03:49

2021-04-14T03:49

2021-04-14T03:49

россия

центр "амурский тигр"

сергей арамилев

владивосток

хабаровский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту гибели амурского тигра в нацпарке Хабаровского края, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.Во вторник сообщалось, что тело амурского тигра найдено во время рейдового мероприятия в реке Анюй в национальном парке "Анюйский". По информации ФГБУ "Заповедное Приамурье", куда входит нацпарк, возбуждено уголовное дело. Как сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, у тигра механическим путем отделена голова от тела, что указывает на насильственную смерть. Голову от тела могли отделить либо для продажи, либо чтобы сокрыть огнестрельные ранения. Тело животного отправят в Уссурийскую лабораторию для экспертизы.Отмечается, что прокуратура даст оценку действиям, причинам и условиям, способствовавшим преступлению, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/22 годов.

https://ria.ru/20200216/1564834436.html

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россия, центр "амурский тигр", сергей арамилев, владивосток, хабаровский край, происшествия