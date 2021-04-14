В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
© Геннадий ШаликовАмурский тигр
© Геннадий Шаликов
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту гибели амурского тигра в нацпарке Хабаровского края, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Во вторник сообщалось, что тело амурского тигра найдено во время рейдового мероприятия в реке Анюй в национальном парке "Анюйский". По информации ФГБУ "Заповедное Приамурье", куда входит нацпарк, возбуждено уголовное дело. Как сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, у тигра механическим путем отделена голова от тела, что указывает на насильственную смерть. Голову от тела могли отделить либо для продажи, либо чтобы сокрыть огнестрельные ранения. Тело животного отправят в Уссурийскую лабораторию для экспертизы.
"Хабаровским межрайонным природоохранным прокурором с привлечением специалистов ФГБУ "Заповедное Приамурье" и работников национального парка "Анюйский" организованы проверочные мероприятия по многочисленным публикациям в СМИ о гибели в Хабаровском крае амурского тигра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура даст оценку действиям, причинам и условиям, способствовавшим преступлению, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/22 годов.
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