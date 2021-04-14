https://ria.ru/20210414/terakt-1728236105.html

В Крыму предотвратили шесть терактов в 2020 году

В Крыму предотвратили шесть терактов в 2020 году

Шесть терактов удалось предотвратить в Крыму в 2020 году, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:07

2021-04-14T14:07

2021-04-14T14:07

россия

симферополь

севастополь

николай патрушев

безопасность

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Шесть терактов удалось предотвратить в Крыму в 2020 году, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."В прошлом году в Крыму предотвращено 6 терактов и 10 преступлений террористической направленности, выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом", - сказал Патрушев, выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.Он напомнил, что уже в текущем году, а именно 9 апреля в Симферополе, предотвращен еще один теракт, планировавшийся сторонниками международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.По словам Патрушева, эта статистика "свидетельствует о непростой оперативной обстановке в регионе". "При этом опрос населения показывает, что большинство жителей полуострова считают распространение идеологии терроризма и экстремизма весьма реальной угрозой", - отметил секретарь Совбеза.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210414/ugroza-1728233699.html

россия

симферополь

севастополь

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россия, симферополь, севастополь, николай патрушев, безопасность