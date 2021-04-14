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В Крыму предотвратили шесть терактов в 2020 году
В Крыму предотвратили шесть терактов в 2020 году
Шесть терактов удалось предотвратить в Крыму в 2020 году, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:07
2021-04-14T14:07
россия
симферополь
севастополь
николай патрушев
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Шесть терактов удалось предотвратить в Крыму в 2020 году, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."В прошлом году в Крыму предотвращено 6 терактов и 10 преступлений террористической направленности, выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом", - сказал Патрушев, выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.Он напомнил, что уже в текущем году, а именно 9 апреля в Симферополе, предотвращен еще один теракт, планировавшийся сторонниками международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.По словам Патрушева, эта статистика "свидетельствует о непростой оперативной обстановке в регионе". "При этом опрос населения показывает, что большинство жителей полуострова считают распространение идеологии терроризма и экстремизма весьма реальной угрозой", - отметил секретарь Совбеза.* Террористическая организация, запрещенная в России
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россия, симферополь, севастополь, николай патрушев, безопасность

В Крыму предотвратили шесть терактов в 2020 году

14:07 14.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Шесть терактов удалось предотвратить в Крыму в 2020 году, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"В прошлом году в Крыму предотвращено 6 терактов и 10 преступлений террористической направленности, выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом", - сказал Патрушев, выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14:01
Патрушев рассказал, почему в Крыму сохраняется угроза терактов
Он напомнил, что уже в текущем году, а именно 9 апреля в Симферополе, предотвращен еще один теракт, планировавшийся сторонниками международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
По словам Патрушева, эта статистика "свидетельствует о непростой оперативной обстановке в регионе". "При этом опрос населения показывает, что большинство жителей полуострова считают распространение идеологии терроризма и экстремизма весьма реальной угрозой", - отметил секретарь Совбеза.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
РоссияСимферопольСевастопольНиколай ПатрушевБезопасность
 
 
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