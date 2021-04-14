https://ria.ru/20210414/temperatura-1728260327.html

Температура в Москве побила рекорд 59-летней давности

Температура в Москве побила рекорд 59-летней давности

К 15:00 среды температура воздуха в Москве прогрелась до 21,5 градуса, чего не было много лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:49

2021-04-14T15:49

2021-04-14T19:19

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. К 15:00 среды температура воздуха в Москве прогрелась до 21,5 градуса, чего не было много лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Метеоролог уточнил, что побит рекорд 59-летней давности: в 1962 году синоптики фиксировали плюс 20,8 градуса.Также Тишковец отметил, что в столице наблюдается эффект "погоды в пустыне": понизилась влажность и повысилась запыленность.Тепло будет держаться всю неделю, в выходные днем температура воздуха составит около 15 градусов, осадки не ожидаются.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что лето будет комфортным почти на всей территории России.

https://ria.ru/20210414/leto-1728170510.html

москва

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2021

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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество