https://ria.ru/20210414/temperatura-1728260327.html
Температура в Москве побила рекорд 59-летней давности
Температура в Москве побила рекорд 59-летней давности
К 15:00 среды температура воздуха в Москве прогрелась до 21,5 градуса, чего не было много лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:49
2021-04-14T15:49
2021-04-14T19:19
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577084750_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_bd424644570db23ffa05b226f759393d.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. К 15:00 среды температура воздуха в Москве прогрелась до 21,5 градуса, чего не было много лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Метеоролог уточнил, что побит рекорд 59-летней давности: в 1962 году синоптики фиксировали плюс 20,8 градуса.Также Тишковец отметил, что в столице наблюдается эффект "погоды в пустыне": понизилась влажность и повысилась запыленность.Тепло будет держаться всю неделю, в выходные днем температура воздуха составит около 15 градусов, осадки не ожидаются.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что лето будет комфортным почти на всей территории России.
https://ria.ru/20210414/leto-1728170510.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577084750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_03b90b30bdaad06cafbf8a807304cf6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество