https://ria.ru/20210414/tayvan-1728191549.html

Китай сделал представление США из-за визита делегации на Тайвань

Китай сделал представление США из-за визита делегации на Тайвань

Китай сделал представление США в связи с визитом неофициальной делегации на Тайвань, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:30

2021-04-14T10:30

2021-04-14T10:30

чжао лицзянь

цай инвэнь

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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Китай сделал представление США в связи с визитом неофициальной делегации на Тайвань, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США сообщил, что Джо Байден направил во вторник неофициальную делегацию в Тайвань в знак поддержки острова. В состав делегации вошли бывший сенатор Крис Додд и бывшие высокопоставленные чиновники из госдепартамента Ричард Армитидж и Джеймс Стейнберг. По данным телеканала, по распоряжению Байдена, делегация встретится с официальными лицами Тайваня."В связи с этим мы сделали американской стороне резкое представление, настоятельно призываем не посылать ошибочных сигналов силам, выступающим за независимость Тайваня", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь, комментируя поездку бывших американских чиновников и их предстоящие встречи с главой Тайваня Цай Инвэнь.США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.

https://ria.ru/20210325/kitay-1602888479.html

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вашингтон (город)

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чжао лицзянь, цай инвэнь, мид кнр, джо байден, тайвань, вашингтон (город), сша, в мире