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Китай сделал представление США из-за визита делегации на Тайвань
Китай сделал представление США из-за визита делегации на Тайвань
Китай сделал представление США в связи с визитом неофициальной делегации на Тайвань, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:30
2021-04-14T10:30
чжао лицзянь
цай инвэнь
мид кнр
джо байден
тайвань
вашингтон (город)
сша
в мире
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Китай сделал представление США в связи с визитом неофициальной делегации на Тайвань, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США сообщил, что Джо Байден направил во вторник неофициальную делегацию в Тайвань в знак поддержки острова. В состав делегации вошли бывший сенатор Крис Додд и бывшие высокопоставленные чиновники из госдепартамента Ричард Армитидж и Джеймс Стейнберг. По данным телеканала, по распоряжению Байдена, делегация встретится с официальными лицами Тайваня."В связи с этим мы сделали американской стороне резкое представление, настоятельно призываем не посылать ошибочных сигналов силам, выступающим за независимость Тайваня", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь, комментируя поездку бывших американских чиновников и их предстоящие встречи с главой Тайваня Цай Инвэнь.США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.
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чжао лицзянь, цай инвэнь, мид кнр, джо байден, тайвань, вашингтон (город), сша, в мире

Китай сделал представление США из-за визита делегации на Тайвань

10:30 14.04.2021
 
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Andy Wong
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Китай сделал представление США в связи с визитом неофициальной делегации на Тайвань, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США сообщил, что Джо Байден направил во вторник неофициальную делегацию в Тайвань в знак поддержки острова. В состав делегации вошли бывший сенатор Крис Додд и бывшие высокопоставленные чиновники из госдепартамента Ричард Армитидж и Джеймс Стейнберг. По данным телеканала, по распоряжению Байдена, делегация встретится с официальными лицами Тайваня.
"В связи с этим мы сделали американской стороне резкое представление, настоятельно призываем не посылать ошибочных сигналов силам, выступающим за независимость Тайваня", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь, комментируя поездку бывших американских чиновников и их предстоящие встречи с главой Тайваня Цай Инвэнь.
США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.
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Чжао ЛицзяньЦай ИнвэньМИД КНРДжо БайденТайваньВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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