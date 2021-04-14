Замглавы МИД Панкин обозначил план действий в случае отключения от SWIFT
04:33 14.04.2021 (обновлено: 14:08 14.04.2021)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия будет задействовать другие возможности, если ее отключат от международной платежной системы SWIFT, но пока она не отказывается от нее, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин.
Вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается, добавил дипломат.
"Нет, давайте не будем так далеко (заглядывать. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
Ранее Панкин сообщил в интервью РИА Новости, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе.
Во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва видит большие перспективы в работе с иностранными партнерами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчетах и по переходу на национальные или альтернативные американской валюты, а также по отказу от использования контролируемых Западом платежных систем.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах.
В СМИ регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.
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