https://ria.ru/20210414/swift-1728172005.html

Замглавы МИД Панкин обозначил план действий в случае отключения от SWIFT

Замглавы МИД Панкин обозначил план действий в случае отключения от SWIFT

Россия будет задействовать другие возможности, если ее отключат от международной платежной системы SWIFT, но пока она не отказывается от нее, заявил РИА Новости РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T04:33

2021-04-14T04:33

2021-04-14T14:08

россия

александр панкин

сергей лавров

дмитрий песков

москва

технологии

экономика

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия будет задействовать другие возможности, если ее отключат от международной платежной системы SWIFT, но пока она не отказывается от нее, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин.Вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается, добавил дипломат."Нет, давайте не будем так далеко (заглядывать. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.Ранее Панкин сообщил в интервью РИА Новости, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе.Во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва видит большие перспективы в работе с иностранными партнерами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчетах и по переходу на национальные или альтернативные американской валюты, а также по отказу от использования контролируемых Западом платежных систем.Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах.В СМИ регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.

https://ria.ru/20210413/kreml-1728049795.html

https://ria.ru/20210413/svift-1727969184.html

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россия, александр панкин, сергей лавров, дмитрий песков, москва, технологии, экономика