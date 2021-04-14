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Эксперты ООН обвинили США в нарушении прав человека
Эксперты ООН обвинили США в нарушении прав человека
Американская программа "Вознаграждение за помощь правосудию" нарушает права некоторых лиц, она должна быть пересмотрена, говорится в заявлении группы экспертов... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:29
2021-04-14T17:29
2021-04-14T17:29
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ЖЕНЕВА, 14 апр - РИА Новости. Американская программа "Вознаграждение за помощь правосудию" нарушает права некоторых лиц, она должна быть пересмотрена, говорится в заявлении группы экспертов ООН в области прав человека, распространенном в среду.Программа "Вознаграждение за помощь правосудию", финансируемая правительством США, была запущена в 1984 году. Программа предусматривает вознаграждение за информацию, приводящую к аресту или осуждению любого лица, которое содействует, планирует, совершает или пытается совершить международные теракты против физических и юридических лиц или имущества США.Спецдокладчик СПЧ ООН по вопросу о негативном влиянии односторонних ограничительных мер на права человека Елена Довгань заявила, что многим из тех, на кого распространяется программа, было отказано в соблюдении их процессуальных прав.Отмечается, что предложения денег иностранным лицам, предположительно причастным к террористической деятельности или связанным с организациями, которые Соединенные Штаты считают связанными с террористической деятельностью, включая учреждения Ирана, Кубы и многих других государств, сопровождаются угрозами ввести санкции в отношении этих лиц, если они не будут выполнять требования американской стороны.В свою очередь, Довгань призвала правительство США пересмотреть указанную программу, чтобы обеспечить соответствие своей деятельности международному праву.Сообщается, что спецдокладчик ООН подняла этот и другие вопросы, вызывающие озабоченность в связи с ее мандатом, перед властями США, но до сих пор не получила никакого ответа.
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елена довгань, оон, сша, в мире
ЖЕНЕВА, 14 апр - РИА Новости.
Американская программа "Вознаграждение за помощь правосудию" нарушает права некоторых лиц, она должна быть пересмотрена, говорится в заявлении группы экспертов ООН
в области прав человека, распространенном в среду.
Программа "Вознаграждение за помощь правосудию", финансируемая правительством США
, была запущена в 1984 году. Программа предусматривает вознаграждение за информацию, приводящую к аресту или осуждению любого лица, которое содействует, планирует, совершает или пытается совершить международные теракты против физических и юридических лиц или имущества США.
Спецдокладчик СПЧ ООН по вопросу о негативном влиянии односторонних ограничительных мер на права человека Елена Довгань
заявила, что многим из тех, на кого распространяется программа, было отказано в соблюдении их процессуальных прав.
"Эти права предполагают презумпцию невиновности и справедливое судебное разбирательство, и Соединенные Штаты обязаны по международному праву уважать их. Предлагая деньги за информацию, которая может привести к поимке этих людей, программа поощряет других участвовать в отказе в этих правах", - приводятся слова Довгань в заявлении.
Отмечается, что предложения денег иностранным лицам, предположительно причастным к террористической деятельности или связанным с организациями, которые Соединенные Штаты считают связанными с террористической деятельностью, включая учреждения Ирана, Кубы и многих других государств, сопровождаются угрозами ввести санкции в отношении этих лиц, если они не будут выполнять требования американской стороны.
В свою очередь, Довгань призвала правительство США пересмотреть указанную программу, чтобы обеспечить соответствие своей деятельности международному праву.
"Борьба с терроризмом, безусловно, необходима, но она должна осуществляться только при должном соблюдении прав человека, международного гуманитарного права и беженского права, в соответствии с Глобальной стратегией ООН по борьбе с терроризмом", - заявила спецдокладчик ООН.
Сообщается, что спецдокладчик ООН подняла этот и другие вопросы, вызывающие озабоченность в связи с ее мандатом, перед властями США, но до сих пор не получила никакого ответа.