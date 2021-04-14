Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/ssha-1728284973.html
Эксперты ООН обвинили США в нарушении прав человека
Эксперты ООН обвинили США в нарушении прав человека
Американская программа "Вознаграждение за помощь правосудию" нарушает права некоторых лиц, она должна быть пересмотрена, говорится в заявлении группы экспертов... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:29
2021-04-14T17:29
елена довгань
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg
ЖЕНЕВА, 14 апр - РИА Новости. Американская программа "Вознаграждение за помощь правосудию" нарушает права некоторых лиц, она должна быть пересмотрена, говорится в заявлении группы экспертов ООН в области прав человека, распространенном в среду.Программа "Вознаграждение за помощь правосудию", финансируемая правительством США, была запущена в 1984 году. Программа предусматривает вознаграждение за информацию, приводящую к аресту или осуждению любого лица, которое содействует, планирует, совершает или пытается совершить международные теракты против физических и юридических лиц или имущества США.Спецдокладчик СПЧ ООН по вопросу о негативном влиянии односторонних ограничительных мер на права человека Елена Довгань заявила, что многим из тех, на кого распространяется программа, было отказано в соблюдении их процессуальных прав.Отмечается, что предложения денег иностранным лицам, предположительно причастным к террористической деятельности или связанным с организациями, которые Соединенные Штаты считают связанными с террористической деятельностью, включая учреждения Ирана, Кубы и многих других государств, сопровождаются угрозами ввести санкции в отношении этих лиц, если они не будут выполнять требования американской стороны.В свою очередь, Довгань призвала правительство США пересмотреть указанную программу, чтобы обеспечить соответствие своей деятельности международному праву.Сообщается, что спецдокладчик ООН подняла этот и другие вопросы, вызывающие озабоченность в связи с ее мандатом, перед властями США, но до сих пор не получила никакого ответа.
https://ria.ru/20210401/doklad-1603818597.html
https://ria.ru/20210322/sanktsii-1602286329.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_196633188ef837932a94f6f33b859e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена довгань, оон, сша, в мире

Эксперты ООН обвинили США в нарушении прав человека

17:29 14.04.2021
 
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 14 апр - РИА Новости. Американская программа "Вознаграждение за помощь правосудию" нарушает права некоторых лиц, она должна быть пересмотрена, говорится в заявлении группы экспертов ООН в области прав человека, распространенном в среду.
Программа "Вознаграждение за помощь правосудию", финансируемая правительством США, была запущена в 1984 году. Программа предусматривает вознаграждение за информацию, приводящую к аресту или осуждению любого лица, которое содействует, планирует, совершает или пытается совершить международные теракты против физических и юридических лиц или имущества США.
Спецдокладчик СПЧ ООН по вопросу о негативном влиянии односторонних ограничительных мер на права человека Елена Довгань заявила, что многим из тех, на кого распространяется программа, было отказано в соблюдении их процессуальных прав.

"Эти права предполагают презумпцию невиновности и справедливое судебное разбирательство, и Соединенные Штаты обязаны по международному праву уважать их. Предлагая деньги за информацию, которая может привести к поимке этих людей, программа поощряет других участвовать в отказе в этих правах", - приводятся слова Довгань в заявлении.

Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 16:15
В МИД прокомментировали доклад Госдепа о правах человека
Отмечается, что предложения денег иностранным лицам, предположительно причастным к террористической деятельности или связанным с организациями, которые Соединенные Штаты считают связанными с террористической деятельностью, включая учреждения Ирана, Кубы и многих других государств, сопровождаются угрозами ввести санкции в отношении этих лиц, если они не будут выполнять требования американской стороны.
В свою очередь, Довгань призвала правительство США пересмотреть указанную программу, чтобы обеспечить соответствие своей деятельности международному праву.

"Борьба с терроризмом, безусловно, необходима, но она должна осуществляться только при должном соблюдении прав человека, международного гуманитарного права и беженского права, в соответствии с Глобальной стратегией ООН по борьбе с терроризмом", - заявила спецдокладчик ООН.

Сообщается, что спецдокладчик ООН подняла этот и другие вопросы, вызывающие озабоченность в связи с ее мандатом, перед властями США, но до сих пор не получила никакого ответа.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 12:17
Главы МИД стран ЕС намерены расширить список санкций за права человека
 
Елена ДовганьООНСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния