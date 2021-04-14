https://ria.ru/20210414/srok-1728217000.html
Волгоградец получил срок за попытку убить жену, которая хотела развестись
Волгоградец получил срок за попытку убить жену, которая хотела развестись
Суд приговорил жителя Волгоградской области к 9,5 годам колонии строгого режима за то, что он на глазах дочери ранил ножом жену, которая хотела с ним... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:42
2021-04-14T12:42
2021-04-14T12:42
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
городищенский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 14 апр – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области к 9,5 годам колонии строгого режима за то, что он на глазах дочери ранил ножом жену, которая хотела с ним развестись, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по региону Наталия Рудник.По данным следствия, житель Городищенского района часто ссорился с женой из-за ревности. В сентябре 2020 года женщина сообщила, что хочет развестись, после этого он ее избил. Через несколько дней скандал повторился, после ссоры жена взяла 8-летнюю дочку и отправилась с ней в поликлинику, по информации СК, муж догнал их на машине. Мужчина нанес жене несколько ударов ножом и уехал, но потом вернулся, подумав, что супруга может быть жива. В этот момент возле женщины оказались прохожие, которые оказывали ей первую помощь, они и задержали мужа до приезда полицейских.По информации СК, в среду суд признал мужчину виновным в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20210414/ubiystvo-1728192558.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, городищенский район, происшествия