Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/srok-1728217000.html
Волгоградец получил срок за попытку убить жену, которая хотела развестись
Волгоградец получил срок за попытку убить жену, которая хотела развестись
Суд приговорил жителя Волгоградской области к 9,5 годам колонии строгого режима за то, что он на глазах дочери ранил ножом жену, которая хотела с ним... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:42
2021-04-14T12:42
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
городищенский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
ВОЛГОГРАД, 14 апр – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области к 9,5 годам колонии строгого режима за то, что он на глазах дочери ранил ножом жену, которая хотела с ним развестись, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по региону Наталия Рудник.По данным следствия, житель Городищенского района часто ссорился с женой из-за ревности. В сентябре 2020 года женщина сообщила, что хочет развестись, после этого он ее избил. Через несколько дней скандал повторился, после ссоры жена взяла 8-летнюю дочку и отправилась с ней в поликлинику, по информации СК, муж догнал их на машине. Мужчина нанес жене несколько ударов ножом и уехал, но потом вернулся, подумав, что супруга может быть жива. В этот момент возле женщины оказались прохожие, которые оказывали ей первую помощь, они и задержали мужа до приезда полицейских.По информации СК, в среду суд признал мужчину виновным в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20210414/ubiystvo-1728192558.html
россия
волгоградская область
городищенский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, городищенский район, происшествия

Волгоградец получил срок за попытку убить жену, которая хотела развестись

12:42 14.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 14 апр – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области к 9,5 годам колонии строгого режима за то, что он на глазах дочери ранил ножом жену, которая хотела с ним развестись, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по региону Наталия Рудник.
По данным следствия, житель Городищенского района часто ссорился с женой из-за ревности. В сентябре 2020 года женщина сообщила, что хочет развестись, после этого он ее избил. Через несколько дней скандал повторился, после ссоры жена взяла 8-летнюю дочку и отправилась с ней в поликлинику, по информации СК, муж догнал их на машине. Мужчина нанес жене несколько ударов ножом и уехал, но потом вернулся, подумав, что супруга может быть жива. В этот момент возле женщины оказались прохожие, которые оказывали ей первую помощь, они и задержали мужа до приезда полицейских.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 10:33
Задержанный за убийство вора в законе в Москве признал вину
По информации СК, в среду суд признал мужчину виновным в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Рудник.
Приговор в силу не вступил.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьГородищенский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния