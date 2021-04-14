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Вице-премьер Чехии посетит Москву для переговоров о закупке "Спутник V"
Вице-премьер Чехии посетит Москву для переговоров о закупке "Спутник V"
Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке вакцины... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:11
2021-04-14T17:11
2021-04-14T17:18
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
москва
чехия
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ПРАГА, 14 апр – РИА Новости. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке вакцины против коронавируса "Спутник V" после ее одобрения в ЕМА."В понедельник я лечу в Москву, где хочу договориться о возможной поставке (в Чехию) "Спутника V" после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)", - написал Гамачек в Twitter.
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вакцина "спутник v", здоровье - общество, москва, чехия