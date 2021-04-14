https://ria.ru/20210414/sputnik-1728280476.html

Вице-премьер Чехии посетит Москву для переговоров о закупке "Спутник V"

Вице-премьер Чехии посетит Москву для переговоров о закупке "Спутник V"

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке вакцины... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:11

2021-04-14T17:11

2021-04-14T17:18

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

здоровье - общество

москва

чехия

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ПРАГА, 14 апр – РИА Новости. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке вакцины против коронавируса "Спутник V" после ее одобрения в ЕМА."В понедельник я лечу в Москву, где хочу договориться о возможной поставке (в Чехию) "Спутника V" после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)", - написал Гамачек в Twitter.

https://ria.ru/20210414/sputnik-1728275153.html

москва

чехия

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вакцина "спутник v", здоровье - общество, москва, чехия