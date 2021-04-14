https://ria.ru/20210414/sputnik-1728279670.html
Минздрав Аргентины оценил иммунную защиту после вакцинации "Спутником V"
Минздрав Аргентины оценил иммунную защиту после вакцинации "Спутником V"
Российская вакцина "Спутник V" демонстрирует большую иммунную защиту, чем другие вакцины, применяемые в Аргентине – выявлено наименьшее число заболеваний... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:08
2021-04-14T17:08
2021-04-14T17:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 апр – РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" демонстрирует большую иммунную защиту, чем другие вакцины, применяемые в Аргентине – выявлено наименьшее число заболеваний коронавирусом после первой дозы, следует из данных минздрава страны.В настоящее время Аргентина располагает вакцинами "Спутник V", Covishield (производство индийского института и AstraZeneca), Sinopharm. Также получены первые дозы вакцины от коронавируса от механизма COVAX, это препарат AstraZeneca. Минздрав проводит анализ вакцинации людей с точки зрения выявления коронавируса уже после прививки.В случае с Sinopharm этот показатель через 14 дней составил 0,49%, в случае с Covishield – 0,46%.Кастельи напомнил, что "вакцина снижает возможность осложнений при коронавирусе и смертность, но не избавляет на 100% от заражения. Это два важных пункта"."Если мы вакцинировались, это не значит, что на следующий день у нас есть защита, на это необходимо время – от 14 до 21 дня, и даже несмотря на это, мы всегда должны беречься", - подчеркнул он и добавил, что "эти заболевания происходят не по вине вакцины", а потому что привитые граждане, вероятно, снижают бдительность.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
https://ria.ru/20210414/sputnik-1728275153.html
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, аргентина, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 апр – РИА Новости.
Российская вакцина "Спутник V" демонстрирует большую иммунную защиту, чем другие вакцины, применяемые в Аргентине
– выявлено наименьшее число заболеваний коронавирусом после первой дозы, следует из данных минздрава страны.
В настоящее время Аргентина располагает вакцинами "Спутник V", Covishield (производство индийского института и AstraZeneca), Sinopharm. Также получены первые дозы вакцины от коронавируса от механизма COVAX, это препарат AstraZeneca. Минздрав проводит анализ вакцинации людей с точки зрения выявления коронавируса уже после прививки.
"Из использованных доз "Спутник V" на 14 день после первой дозы у нас было выявлено заболевание у 0,27% вакцинированных", - сказал журналистам глава департамента минздрава Хуан Мануэль Кастельи.
В случае с Sinopharm этот показатель через 14 дней составил 0,49%, в случае с Covishield – 0,46%.
Кастельи напомнил, что "вакцина снижает возможность осложнений при коронавирусе и смертность, но не избавляет на 100% от заражения. Это два важных пункта".
"Если мы вакцинировались, это не значит, что на следующий день у нас есть защита, на это необходимо время – от 14 до 21 дня, и даже несмотря на это, мы всегда должны беречься", - подчеркнул он и добавил, что "эти заболевания происходят не по вине вакцины", а потому что привитые граждане, вероятно, снижают бдительность.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.