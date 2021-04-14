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Росздравнадзор сообщил об отсутствии случаев тромбоза после "Спутника V"
Росздравнадзор сообщил об отсутствии случаев тромбоза после "Спутника V"
Ни одного случая тромбоза, развившегося на фоне вакцинации препаратом "Спутник V", не зафиксировано, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:49
2021-04-14T16:54
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ни одного случая тромбоза, развившегося на фоне вакцинации препаратом "Спутник V", не зафиксировано, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.Она уточнила, что отсутствие подобных побочных эффектов подтверждается и Министерством здравоохранения Аргентины, публикующим данные по результатам клинического применения вакцины "Спутник V"."Многостадийная очистка вакцины "Спутник V" с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов", - подчеркнула Самойлова.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Росздравнадзор сообщил об отсутствии случаев тромбоза после "Спутника V"

16:49 14.04.2021 (обновлено: 16:54 14.04.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ни одного случая тромбоза, развившегося на фоне вакцинации препаратом "Спутник V", не зафиксировано, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, резвившихся на фоне вакцинации препаратом "Спутник V" и ставших следствием его применения", - сказала Самойлова журналистам.

Она уточнила, что отсутствие подобных побочных эффектов подтверждается и Министерством здравоохранения Аргентины, публикующим данные по результатам клинического применения вакцины "Спутник V".
"Многостадийная очистка вакцины "Спутник V" с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов", - подчеркнула Самойлова.
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