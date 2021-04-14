https://ria.ru/20210414/sputnik-1728275153.html

Росздравнадзор сообщил об отсутствии случаев тромбоза после "Спутника V"

Росздравнадзор сообщил об отсутствии случаев тромбоза после "Спутника V"

Ни одного случая тромбоза, развившегося на фоне вакцинации препаратом "Спутник V", не зафиксировано, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:49

2021-04-14T16:49

2021-04-14T16:54

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ни одного случая тромбоза, развившегося на фоне вакцинации препаратом "Спутник V", не зафиксировано, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.Она уточнила, что отсутствие подобных побочных эффектов подтверждается и Министерством здравоохранения Аргентины, публикующим данные по результатам клинического применения вакцины "Спутник V"."Многостадийная очистка вакцины "Спутник V" с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов", - подчеркнула Самойлова.

https://ria.ru/20210413/sputnik-1728157756.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество