https://ria.ru/20210414/sputnik-1728270475.html

Канцлер Австрии рассказал о переговорах с Россией по "Спутнику V"

Канцлер Австрии рассказал о переговорах с Россией по "Спутнику V"

Получение Австрией еще одного миллиона доз вакцины Biontech/Pfizer не влияет на переговоры Вены и Москвы по российской вакцине против коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:29

2021-04-14T16:29

2021-04-14T16:29

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

вакцина "спутник v"

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россия

коронавирусы

себастьян курц

the lancet

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ВЕНА, 14 апр - РИА Новости. Получение Австрией еще одного миллиона доз вакцины Biontech/Pfizer не влияет на переговоры Вены и Москвы по российской вакцине против коронавируса "Спутник V", заявил на пресс-конференции в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.Курц сообщил, что Вена получит один миллион доз вакцины от коронавируса Biontech/Pfizer, за счет чего еще во втором квартале текущего года сможет привить дополнительные 500 тысяч человек.На вопрос, продолжаются ли переговоры с Россией или они больше не в приоритете для Австрии ввиду новой порции вакцины от Biontech/Pfizer, Курц сказал: "Это никак не влияет на это (переговоры по "Спутник V" - ред.), потому что, в целом, чем больше вакцин, тем лучше".В минувшую субботу Курц заявил, что переговоры с Россией по поводу приобретения "Спутника V" подошли к концу, закупка российской вакцины для Австрии возможна.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

https://ria.ru/20210414/predzakaz-1728202613.html

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