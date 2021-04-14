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Канцлер Австрии рассказал о переговорах с Россией по "Спутнику V"
Канцлер Австрии рассказал о переговорах с Россией по "Спутнику V"
Получение Австрией еще одного миллиона доз вакцины Biontech/Pfizer не влияет на переговоры Вены и Москвы по российской вакцине против коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:29
2021-04-14T16:29
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
себастьян курц
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ВЕНА, 14 апр - РИА Новости. Получение Австрией еще одного миллиона доз вакцины Biontech/Pfizer не влияет на переговоры Вены и Москвы по российской вакцине против коронавируса "Спутник V", заявил на пресс-конференции в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.Курц сообщил, что Вена получит один миллион доз вакцины от коронавируса Biontech/Pfizer, за счет чего еще во втором квартале текущего года сможет привить дополнительные 500 тысяч человек.На вопрос, продолжаются ли переговоры с Россией или они больше не в приоритете для Австрии ввиду новой порции вакцины от Biontech/Pfizer, Курц сказал: "Это никак не влияет на это (переговоры по "Спутник V" - ред.), потому что, в целом, чем больше вакцин, тем лучше".В минувшую субботу Курц заявил, что переговоры с Россией по поводу приобретения "Спутника V" подошли к концу, закупка российской вакцины для Австрии возможна.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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вакцина pfizer/biontech, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, себастьян курц, the lancet, здоровье - общество, москва, австрия, в мире

Канцлер Австрии рассказал о переговорах с Россией по "Спутнику V"

16:29 14.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЕНА, 14 апр - РИА Новости. Получение Австрией еще одного миллиона доз вакцины Biontech/Pfizer не влияет на переговоры Вены и Москвы по российской вакцине против коронавируса "Спутник V", заявил на пресс-конференции в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.
Курц сообщил, что Вена получит один миллион доз вакцины от коронавируса Biontech/Pfizer, за счет чего еще во втором квартале текущего года сможет привить дополнительные 500 тысяч человек.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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На вопрос, продолжаются ли переговоры с Россией или они больше не в приоритете для Австрии ввиду новой порции вакцины от Biontech/Pfizer, Курц сказал: "Это никак не влияет на это (переговоры по "Спутник V" - ред.), потому что, в целом, чем больше вакцин, тем лучше".
В минувшую субботу Курц заявил, что переговоры с Россией по поводу приобретения "Спутника V" подошли к концу, закупка российской вакцины для Австрии возможна.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСебастьян КурцThe LancetЗдоровье - ОбществоМоскваАвстрияВ мире
 
 
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