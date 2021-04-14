Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210414/spasenie-1728198354.html
В Архангельске спасли влюбленную пару, устроившую свидание на льду
В Архангельске спасли влюбленную пару, устроившую свидание на льду
В Архангельске сняли с отколовшейся льдины юношу и девушку, сообщили в региональной диспетчерской службе. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:59
2021-04-14T12:58
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
архангельск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg
МУРМАНСК, 14 апр — РИА Новости. В Архангельске сняли с отколовшейся льдины юношу и девушку, сообщили в региональной диспетчерской службе.Инцидент произошел в поселке Цигломень, на Никольском рукаве Северной Двины. Семнадцатилетний юноша и шестнадцатилетняя девушка назначили свидание на льду рядом с берегом, но льдина неожиданно откололась. О произошедшем сообщил в службу 112 сам юноша."Нас уносит на льдине! Тут очень романтическое место, мы просто стояли на льду рядом с берегом и не заметили, как льдина откололась и поплыла", — рассказал молодой человек.По его словам, до берега было метров 10-15, льдина плыла довольно быстро. И хотя она казалась большой и устойчивой на вид, молодые люди опасались, что она расколется.Очевидец подтвердил, что льдина с юношей и девушкой идет вниз по течению и уже миновала лодочную станцию. На помощь направились две спасательные группы: сотрудники областной службы спасения выехали в Цигломень по дороге, а судно на воздушной подушке Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС — по льду.Но помощь спасателей не понадобилась — подростков снял с льдины свидетель происшествия.В диспетчерской службе напомнили, что в Архангельской области уже закрыты все ледовые переправы и выход на лед опасен.
https://ria.ru/20210412/novokuznetsk-1727934244.html
https://ria.ru/20210408/ldina-1727314649.html
россия
архангельская область
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_91c73e7972f703e2fdaea892e6f31c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, архангельск, происшествия

В Архангельске спасли влюбленную пару, устроившую свидание на льду

10:59 14.04.2021 (обновлено: 12:58 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 14 апр — РИА Новости. В Архангельске сняли с отколовшейся льдины юношу и девушку, сообщили в региональной диспетчерской службе.
Инцидент произошел в поселке Цигломень, на Никольском рукаве Северной Двины. Семнадцатилетний юноша и шестнадцатилетняя девушка назначили свидание на льду рядом с берегом, но льдина неожиданно откололась. О произошедшем сообщил в службу 112 сам юноша.
Ледоход на Томи - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 16:40Хорошие новости
В Новокузнецке спасли подростков, которые плыли на льдине по реке Томи
"Нас уносит на льдине! Тут очень романтическое место, мы просто стояли на льду рядом с берегом и не заметили, как льдина откололась и поплыла", — рассказал молодой человек.
По его словам, до берега было метров 10-15, льдина плыла довольно быстро. И хотя она казалась большой и устойчивой на вид, молодые люди опасались, что она расколется.
Очевидец подтвердил, что льдина с юношей и девушкой идет вниз по течению и уже миновала лодочную станцию. На помощь направились две спасательные группы: сотрудники областной службы спасения выехали в Цигломень по дороге, а судно на воздушной подушке Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС — по льду.
Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 10:06Хорошие новости
На Москве-реке спасли девушку с дрейфующей льдины
Но помощь спасателей не понадобилась — подростков снял с льдины свидетель происшествия.

"Взяв на берегу лодку, мужчина преодолел несколько десятков метров чистой воды, забрал ребят и эвакуировал их на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась", — говорится в сообщении.

В диспетчерской службе напомнили, что в Архангельской области уже закрыты все ледовые переправы и выход на лед опасен.
 
Хорошие новостиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Архангельская областьАрхангельскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния