https://ria.ru/20210414/spasenie-1728198354.html

В Архангельске спасли влюбленную пару, устроившую свидание на льду

В Архангельске спасли влюбленную пару, устроившую свидание на льду

В Архангельске сняли с отколовшейся льдины юношу и девушку, сообщили в региональной диспетчерской службе. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:59

2021-04-14T10:59

2021-04-14T12:58

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельская область

архангельск

происшествия

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МУРМАНСК, 14 апр — РИА Новости. В Архангельске сняли с отколовшейся льдины юношу и девушку, сообщили в региональной диспетчерской службе.Инцидент произошел в поселке Цигломень, на Никольском рукаве Северной Двины. Семнадцатилетний юноша и шестнадцатилетняя девушка назначили свидание на льду рядом с берегом, но льдина неожиданно откололась. О произошедшем сообщил в службу 112 сам юноша."Нас уносит на льдине! Тут очень романтическое место, мы просто стояли на льду рядом с берегом и не заметили, как льдина откололась и поплыла", — рассказал молодой человек.По его словам, до берега было метров 10-15, льдина плыла довольно быстро. И хотя она казалась большой и устойчивой на вид, молодые люди опасались, что она расколется.Очевидец подтвердил, что льдина с юношей и девушкой идет вниз по течению и уже миновала лодочную станцию. На помощь направились две спасательные группы: сотрудники областной службы спасения выехали в Цигломень по дороге, а судно на воздушной подушке Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС — по льду.Но помощь спасателей не понадобилась — подростков снял с льдины свидетель происшествия.В диспетчерской службе напомнили, что в Архангельской области уже закрыты все ледовые переправы и выход на лед опасен.

https://ria.ru/20210412/novokuznetsk-1727934244.html

https://ria.ru/20210408/ldina-1727314649.html

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архангельская область

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, архангельск, происшествия