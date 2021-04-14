https://ria.ru/20210414/sony-1728204563.html

Sony показала новый флагманский смартфон Xperia 1 III с 4К-экраном

Sony показала новый флагманский смартфон Xperia 1 III с 4К-экраном

Японская компания Sony представила третье поколение флагманского смартфона Xperia 1, которое обзавелось процессором Snapdragon 888. Премьера прошла в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T11:34

2021-04-14T11:34

2021-04-14T15:22

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технологии

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Японская компания Sony представила третье поколение флагманского смартфона Xperia 1, которое обзавелось процессором Snapdragon 888. Премьера прошла в онлайн-формате. Дизайн нового поколения остался идентичен предшественнику - вытянутый "кинематографический" экран с соотношением сторон 21:9, никаких врезанных фронталок и прямоугольный корпус. В Xperia 1 III использована 6,5-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 4K и частотой обновления картинки 120 Гц. Экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass."Сердцем" смартфона стала топовая платформа Qualcomm Snapdragon 888 с интегрированным 5G-модемом. При 12 ГБ оперативной памяти гаджет получил накопитель на 256 ГБ. Гораздо интереснее, что Sony Xperia 1 III стал единственным в мире топовым флагманом, оснащенным слотом для карты памяти и аудиоджеком — конкуренты эти функции давно игнорируют.Смартфон получил камерный модуль из четырех сенсоров: три по 12 Мп (Exmor RS) и один 3D ToF. Наиболее интересен телескопический сенсор с вариообъективом с доступными значениями апертуры f/2,3 и f/2,8. Как предыдущие модели серии, Xperia 1 III поддерживает функцию Photography Pro.Производитель обещает, что 4500-мАч аккумулятор способен прослужить до 3 лет без потери емкости. Смартфон получил 30-ваттную проводную и беспроводную зарядки.В России Sony Xperia 1 III будет доступен лишь в черном цвете. Смартфон японцы оценили в 100 000 рублей.

https://ria.ru/20210413/apple-1728058781.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, qualcomm, sony corporation, технологии