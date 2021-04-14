https://ria.ru/20210414/sochi-1728304876.html
Горячая линия для туристов откроется в Сочи
Горячая линия для туристов откроется в Сочи
Горячая линия для отдыхающих откроется в Сочи, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:49
2021-04-14T19:49
2021-04-14T19:49
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СОЧИ, 14 апр – РИА Новости. Горячая линия для отдыхающих откроется в Сочи, сообщили в пресс-службе городской администрации.Ранее сообщалось, что Сочи ожидает в летний сезон порядка четырех миллионов гостей. Однако с учетом решения об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией до 1 июня, а также текущей эпидемиологической обстановки, туристы массово переносят заявки на бронирование мест размещения в Сочи и других курортах Краснодарского края. По мнению городских властей, это существенно увеличит количество отдыхающих.Городские власти отметили, что важно сформировать в Сочи достаточный объем продовольствия, проработать вопрос обеспечения торговых точек товарами первой необходимости, контролировать качество оказания услуг в точках общественного питания, вести мониторинг ценообразования на курорте, чтобы цена соответствовала качеству.Также уточняется, что ресурсоснабжающим организациям поручено провести мониторинг всех систем жизнеобеспечения курорта, проверить экстренные мощности, состояние техники и оборудования, а также увеличить число бригад для работы в ночное время, чтобы оперативно устранять возможные проблемы и своевременно реагировать на жалобы горожан и туристов.Кроме того, на курорте будет усилен контроль соблюдения масочного режима в автобусах и маршрутных такси. В общественном транспорте Сочи обязательно должны иметься антисептики. "Департаменту транспорта поручено продумать возможность организации перехватывающих парковок и городской службы эвакуации, отработать схему взаимодействия со службами такси и каршеринга", – говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых на море, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, сочи, турция, краснодарский край
СОЧИ, 14 апр – РИА Новости. Горячая линия для отдыхающих откроется в Сочи, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ранее сообщалось, что Сочи ожидает в летний сезон порядка четырех миллионов гостей. Однако с учетом решения об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией до 1 июня, а также текущей эпидемиологической обстановки, туристы массово переносят заявки на бронирование мест размещения в Сочи и других курортах Краснодарского края. По мнению городских властей, это существенно увеличит количество отдыхающих.
"В городе откроется горячая линия для туристов, чтобы каждый гость курорта знал, куда можно обратиться за помощью в случае необходимости", – сказали в пресс-службе.
Городские власти отметили, что важно сформировать в Сочи достаточный объем продовольствия, проработать вопрос обеспечения торговых точек товарами первой необходимости, контролировать качество оказания услуг в точках общественного питания, вести мониторинг ценообразования на курорте, чтобы цена соответствовала качеству.
"Особое внимание в условиях пандемии уделяется системе здравоохранения. Необходимо обеспечить запас медикаментов и лекарственных препаратов и рассмотреть возможность создания дополнительных бригад скорой помощи с привлечением персонала из других городов края или регионов страны", – отметили в пресс-службе.
Также уточняется, что ресурсоснабжающим организациям поручено провести мониторинг всех систем жизнеобеспечения курорта, проверить экстренные мощности, состояние техники и оборудования, а также увеличить число бригад для работы в ночное время, чтобы оперативно устранять возможные проблемы и своевременно реагировать на жалобы горожан и туристов.
Кроме того, на курорте будет усилен контроль соблюдения масочного режима в автобусах и маршрутных такси. В общественном транспорте Сочи обязательно должны иметься антисептики. "Департаменту транспорта поручено продумать возможность организации перехватывающих парковок и городской службы эвакуации, отработать схему взаимодействия со службами такси и каршеринга", – говорится в сообщении.