https://ria.ru/20210414/sochi-1728304876.html

Горячая линия для туристов откроется в Сочи

Горячая линия для туристов откроется в Сочи

Горячая линия для отдыхающих откроется в Сочи, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:49

2021-04-14T19:49

2021-04-14T19:49

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СОЧИ, 14 апр – РИА Новости. Горячая линия для отдыхающих откроется в Сочи, сообщили в пресс-службе городской администрации.Ранее сообщалось, что Сочи ожидает в летний сезон порядка четырех миллионов гостей. Однако с учетом решения об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией до 1 июня, а также текущей эпидемиологической обстановки, туристы массово переносят заявки на бронирование мест размещения в Сочи и других курортах Краснодарского края. По мнению городских властей, это существенно увеличит количество отдыхающих.Городские власти отметили, что важно сформировать в Сочи достаточный объем продовольствия, проработать вопрос обеспечения торговых точек товарами первой необходимости, контролировать качество оказания услуг в точках общественного питания, вести мониторинг ценообразования на курорте, чтобы цена соответствовала качеству.Также уточняется, что ресурсоснабжающим организациям поручено провести мониторинг всех систем жизнеобеспечения курорта, проверить экстренные мощности, состояние техники и оборудования, а также увеличить число бригад для работы в ночное время, чтобы оперативно устранять возможные проблемы и своевременно реагировать на жалобы горожан и туристов.Кроме того, на курорте будет усилен контроль соблюдения масочного режима в автобусах и маршрутных такси. В общественном транспорте Сочи обязательно должны иметься антисептики. "Департаменту транспорта поручено продумать возможность организации перехватывающих парковок и городской службы эвакуации, отработать схему взаимодействия со службами такси и каршеринга", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210410/kurort-1727678439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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