https://ria.ru/20210414/sobol-1728245237.html

Прокурор запросил год исправительных работ для Соболь

Прокурор запросил год исправительных работ для Соболь

Гособвинитель на прениях сторон запросил суд назначить год исправительных работ юристу "Фонда борьбы с коррупций"* Любови Соболь по делу о незаконном... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:42

2021-04-14T14:42

2021-04-14T14:58

россия

владимир воронин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

любовь соболь

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гособвинитель на прениях сторон запросил суд назначить год исправительных работ юристу "Фонда борьбы с коррупций"* Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Татьяна Павлюк."Гособвинитель просит признать Соболь виновной и назначить исправительные работы на один год и удержать из заработка 20%", - сказала собеседница агентства.Дело рассматривается мировым судьей судебного участка Новокосино с 5 апреля в выездном формате в Перовском райсуде Москвы.Накануне на заседание Соболь не явилась, а ее адвокат Владимир Воронин появился в суде лишь к вечеру, так как был занят ознакомлением с материалами другого дела в ГСУ подмосковного управления МВД. Сегодня Соболь доставили в суд приставы.Как рассказал РИА Новости Воронин, заседание в среду началось с того, что Соболь снова установила камеру на столе и начала вести видеосъёмку. Прокурор попросил судью оштрафовать ее, однако пока участники были заняты просмотров видеозаписей с места события, вокруг Соболь встали четверо судебных приставов, загораживая вид ей и камере.На прошлой неделе Мосгорсуд изменил меру пресечения Соболь с домашнего ареста на запрет определенных действий.СК считает, что 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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