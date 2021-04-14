Прокурор запросил год исправительных работ для Соболь
14:42 14.04.2021 (обновлено: 14:58 14.04.2021)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь, обвиняемая в незаконном проникновении в жилище, принудительно доставлена на выездное заседание мирового суда
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гособвинитель на прениях сторон запросил суд назначить год исправительных работ юристу "Фонда борьбы с коррупций"* Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Татьяна Павлюк.
"Гособвинитель просит признать Соболь виновной и назначить исправительные работы на один год и удержать из заработка 20%", - сказала собеседница агентства.
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Дело рассматривается мировым судьей судебного участка Новокосино с 5 апреля в выездном формате в Перовском райсуде Москвы.
Накануне на заседание Соболь не явилась, а ее адвокат Владимир Воронин появился в суде лишь к вечеру, так как был занят ознакомлением с материалами другого дела в ГСУ подмосковного управления МВД. Сегодня Соболь доставили в суд приставы.
Как рассказал РИА Новости Воронин, заседание в среду началось с того, что Соболь снова установила камеру на столе и начала вести видеосъёмку. Прокурор попросил судью оштрафовать ее, однако пока участники были заняты просмотров видеозаписей с места события, вокруг Соболь встали четверо судебных приставов, загораживая вид ей и камере.
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На прошлой неделе Мосгорсуд изменил меру пресечения Соболь с домашнего ареста на запрет определенных действий.
СК считает, что 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
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Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента