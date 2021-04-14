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В фонде "Круг добра" рассказали о закупке лекарств для пациентов со СМА
В фонде "Круг добра" рассказали о закупке лекарств для пациентов со СМА
Фонд "Круг добра" закупил для пациентов со спинальной мышечной атрофией лекарства на 9,4 миллиарда рублей, заявил председатель правления фонда Александр... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:29
2021-04-14T19:15
фонд "круг добра"
спинальная мышечная атрофия (сма)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Фонд "Круг добра" закупил для пациентов со спинальной мышечной атрофией лекарства на 9,4 миллиарда рублей, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко на круглом столе в Общественной палате.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни — "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах применяется также препарат "Золгенсма".Фонд "Круг добра" создан по указу президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Он получает заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, главных внештатных специалистов Минздрава и от региональных министерств здравоохранения. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова на прошлой неделе, более 900 детей с СМА уже начали получать препараты.
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фонд "круг добра", спинальная мышечная атрофия (сма), россия, здоровье - общество

В фонде "Круг добра" рассказали о закупке лекарств для пациентов со СМА

15:29 14.04.2021 (обновлено: 19:15 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедсестра набирает лекарство в шприц
Медсестра набирает лекарство в шприц - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Фонд "Круг добра" закупил для пациентов со спинальной мышечной атрофией лекарства на 9,4 миллиарда рублей, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко на круглом столе в Общественной палате.
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни — "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах применяется также препарат "Золгенсма".
Фонд "Круг добра" создан по указу президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Он получает заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, главных внештатных специалистов Минздрава и от региональных министерств здравоохранения. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова на прошлой неделе, более 900 детей с СМА уже начали получать препараты.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 14:53
За счет фонда "Круг добра" 914 детей со СМА получают лекарства
 
Фонд "Круг добра"Спинальная мышечная атрофия (СМА)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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