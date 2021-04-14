https://ria.ru/20210414/sma-1728256638.html

В фонде "Круг добра" рассказали о закупке лекарств для пациентов со СМА

В фонде "Круг добра" рассказали о закупке лекарств для пациентов со СМА

Фонд "Круг добра" закупил для пациентов со спинальной мышечной атрофией лекарства на 9,4 миллиарда рублей, заявил председатель правления фонда Александр... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:29

2021-04-14T15:29

2021-04-14T19:15

фонд "круг добра"

спинальная мышечная атрофия (сма)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Фонд "Круг добра" закупил для пациентов со спинальной мышечной атрофией лекарства на 9,4 миллиарда рублей, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко на круглом столе в Общественной палате.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни — "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах применяется также препарат "Золгенсма".Фонд "Круг добра" создан по указу президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Он получает заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, главных внештатных специалистов Минздрава и от региональных министерств здравоохранения. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова на прошлой неделе, более 900 детей с СМА уже начали получать препараты.

https://ria.ru/20210408/fond-1727381328.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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фонд "круг добра", спинальная мышечная атрофия (сма), россия, здоровье - общество