https://ria.ru/20210414/sma-1728256638.html
В фонде "Круг добра" рассказали о закупке лекарств для пациентов со СМА
В фонде "Круг добра" рассказали о закупке лекарств для пациентов со СМА
Фонд "Круг добра" закупил для пациентов со спинальной мышечной атрофией лекарства на 9,4 миллиарда рублей, заявил председатель правления фонда Александр... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:29
2021-04-14T15:29
2021-04-14T19:15
фонд "круг добра"
спинальная мышечная атрофия (сма)
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151322/42/1513224203_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cbb6885c20e2ea09c3fc46b3fb0031ff.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Фонд "Круг добра" закупил для пациентов со спинальной мышечной атрофией лекарства на 9,4 миллиарда рублей, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко на круглом столе в Общественной палате.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни — "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах применяется также препарат "Золгенсма".Фонд "Круг добра" создан по указу президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Он получает заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, главных внештатных специалистов Минздрава и от региональных министерств здравоохранения. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова на прошлой неделе, более 900 детей с СМА уже начали получать препараты.
https://ria.ru/20210408/fond-1727381328.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151322/42/1513224203_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_205781826d30f915f0cfb65a392d06e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "круг добра", спинальная мышечная атрофия (сма), россия, здоровье - общество