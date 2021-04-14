https://ria.ru/20210414/sizo-1728265033.html

Чуйченко призвал разрешить пребывание детей с матерями в СИЗО

Чуйченко призвал разрешить пребывание детей с матерями в СИЗО

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает целесообразным разрешить пребывание маленьких детей с матерями, находящимися в СИЗО. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:12

2021-04-14T16:12

2021-04-14T16:12

россия

константин чуйченко

общество

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает целесообразным разрешить пребывание маленьких детей с матерями, находящимися в СИЗО."Особое внимание уделим содержанию женщин. В том числе, я знаю, есть случаи рождения детей и в колониях, и в СИЗО. И здесь нужно еще раз посмотреть законодательство и сделать все, чтобы не разлучать мать и маленького ребенка, особенно если нет родственников, которые готовы взять ребенка под опеку", - сказал Чуйченко на ведомственной итоговой коллегии.По его словам, в колонии срок нахождения малыша с матерью можно продлить вплоть до освобождения осужденной, но "в СИЗО пока такого механизма нет, и это необходимо исправить"."Тем более что в прошлом году мы уже приняли изменения в Уголовный кодекс, которые сокращают сроки, после отбытия которых беременные женщины и женщины с детьми до 3 лет смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение либо на замену неотбытой части наказания более мягким его видом (в случае нетяжких преступлений)", - пояснил министр.

https://ria.ru/20200310/1568404250.html

россия

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2021

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россия, константин чуйченко, общество