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Чуйченко призвал разрешить пребывание детей с матерями в СИЗО
Чуйченко призвал разрешить пребывание детей с матерями в СИЗО
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает целесообразным разрешить пребывание маленьких детей с матерями, находящимися в СИЗО. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:12
2021-04-14T16:12
россия
константин чуйченко
общество
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает целесообразным разрешить пребывание маленьких детей с матерями, находящимися в СИЗО."Особое внимание уделим содержанию женщин. В том числе, я знаю, есть случаи рождения детей и в колониях, и в СИЗО. И здесь нужно еще раз посмотреть законодательство и сделать все, чтобы не разлучать мать и маленького ребенка, особенно если нет родственников, которые готовы взять ребенка под опеку", - сказал Чуйченко на ведомственной итоговой коллегии.По его словам, в колонии срок нахождения малыша с матерью можно продлить вплоть до освобождения осужденной, но "в СИЗО пока такого механизма нет, и это необходимо исправить"."Тем более что в прошлом году мы уже приняли изменения в Уголовный кодекс, которые сокращают сроки, после отбытия которых беременные женщины и женщины с детьми до 3 лет смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение либо на замену неотбытой части наказания более мягким его видом (в случае нетяжких преступлений)", - пояснил министр.
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россия, константин чуйченко, общество

Чуйченко призвал разрешить пребывание детей с матерями в СИЗО

16:12 14.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКонстантин Чуйченко
Константин Чуйченко - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает целесообразным разрешить пребывание маленьких детей с матерями, находящимися в СИЗО.
"Особое внимание уделим содержанию женщин. В том числе, я знаю, есть случаи рождения детей и в колониях, и в СИЗО. И здесь нужно еще раз посмотреть законодательство и сделать все, чтобы не разлучать мать и маленького ребенка, особенно если нет родственников, которые готовы взять ребенка под опеку", - сказал Чуйченко на ведомственной итоговой коллегии.
Константин Чуйченко - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
10 марта 2020, 20:45
Чуйченко предложил сделать вид СИЗО менее "брутальным"
По его словам, в колонии срок нахождения малыша с матерью можно продлить вплоть до освобождения осужденной, но "в СИЗО пока такого механизма нет, и это необходимо исправить".
"Тем более что в прошлом году мы уже приняли изменения в Уголовный кодекс, которые сокращают сроки, после отбытия которых беременные женщины и женщины с детьми до 3 лет смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение либо на замену неотбытой части наказания более мягким его видом (в случае нетяжких преступлений)", - пояснил министр.
 
РоссияКонстантин ЧуйченкоОбщество
 
 
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