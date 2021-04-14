https://ria.ru/20210414/simptomy-1728220337.html

Врач перечислила симптомы "желудочного коронавируса"

Врач перечислила симптомы "желудочного коронавируса"

Желудочно-кишечные проявления COVID-19 стали встречаться все чаще, рассказала в интервью порталу "Доктор Питер" ассистент кафедры гастроэнтерологии... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:05

2021-04-14T13:05

2021-04-14T14:11

желудочно-кишечный тракт

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Желудочно-кишечные проявления COVID-19 стали встречаться все чаще, рассказала в интервью порталу "Доктор Питер" ассистент кафедры гастроэнтерологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Юлия Коковина.По ее словам, люди обычно обращаются к гастроэнтерологу уже после того, как перенесли коронавирусную инфекцию. Так, например, недомогание могло длиться всего день, но затем у пациентов находили антитела. Кроме того, довольно часто переболевшие COVID-19 без симптомов списывали недомогание, например, на обострение хронического гастрита.Медик обратила внимание на то, что заразившиеся коронавирусом часто испытывают боли, обычно схваткообразные, в области живота."Может возникать послабление стула — без слизи и крови, как правило. Причем он может восстановиться на следующий день. Пока непонятно, можно ли считать симптомом тошноту (без рвоты), потому что она может быть обусловлена и повышенным давлением, которое часто возникает при ковиде", — пояснила Коковина.У пациентов с мочекаменной болезнью при COVID-19 порой начинаются обострения. Среди других симптомов: рефлюкс (кислотно-желчный заброс в пищевод), изжога, вздутие живота и газообразование. Врач подчеркнула, что причина кроется не только во влиянии коронавируса на ЖКТ, но и в стрессе. Больше всего от инфекции страдает двенадцатиперстная кишка: SARS-CoV-2 поражает ее вплоть до появления язв.Ранее главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин призвал людей с заболеваниями органов пищеварения особенно остерегаться COVID-19.

https://ria.ru/20210414/antitela-1728175604.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

желудочно-кишечный тракт, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество