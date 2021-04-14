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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210414/siloviki-1728172208.html
Адвокаты заявили о визите силовиков в Среднеуральский женский монастырь
Адвокаты заявили о визите силовиков в Среднеуральский женский монастырь
Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что сотрудники силовых ведомств прибыли в Среднеуральский женский монастырь, ранее... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T04:42
2021-04-14T12:57
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
москва
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что сотрудники силовых ведомств прибыли в Среднеуральский женский монастырь, ранее подконтрольный арестованному священнослужителю.Они добавили, что на подъезде к Среднеуральскому монастырю скопилось около 50 машин военной техники: автозаки, машины Росгвардии, ОМОНа, полиции, а также служебные машины с черными номерами.Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.В феврале в монастыре проводилась операция по поиску келейника Романова отца Силуана, который является фигурантом уголовного дела об убийстве в 1999 году трех человек. Через некоторое время спецоперацию по поиску Силуана правоохранительные органы также провели в скитах бывшего схиигумена Сергия. За информацию о Силуане полиция пообещала 1 миллион рублей.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
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среднеуральский женский монастырь, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, москва, екатеринбург, происшествия

Адвокаты заявили о визите силовиков в Среднеуральский женский монастырь

04:42 14.04.2021 (обновлено: 12:57 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий (Романов)
Схиигумен Сергий (Романов) - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что сотрудники силовых ведомств прибыли в Среднеуральский женский монастырь, ранее подконтрольный арестованному священнослужителю.
"Силовики проникли на территорию монастыря. Входы на колокольни и жилые помещения оцеплены. Болгарками одновременно вскрыты двери в абсолютно все здания монастыря, в том числе храмы", - написали адвокаты Сергия в своем Telegram-канале.
Они добавили, что на подъезде к Среднеуральскому монастырю скопилось около 50 машин военной техники: автозаки, машины Росгвардии, ОМОНа, полиции, а также служебные машины с черными номерами.
Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Судебные приставы у входа в Среднеуральский монастырь - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 08:00Религия и мировоззрение
"Люди устали". Что творится за стенами скандального монастыря на Урале
В феврале в монастыре проводилась операция по поиску келейника Романова отца Силуана, который является фигурантом уголовного дела об убийстве в 1999 году трех человек. Через некоторое время спецоперацию по поиску Силуана правоохранительные органы также провели в скитах бывшего схиигумена Сергия. За информацию о Силуане полиция пообещала 1 миллион рублей.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
Приставы в монастыре: выселение жителей скандальной обители на Урале
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Приставы получили решение суда о запрете проживания людей в монастыре, который прежде был подконтролен бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову).

Верующие во время их выселения судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
1 из 8

Приставы получили решение суда о запрете проживания людей в монастыре, который прежде был подконтролен бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В монастырь пришли силовики и вскрыли болгарками двери во все здания.

Верующие во время их выселения судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
2 из 8

В монастырь пришли силовики и вскрыли болгарками двери во все здания.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Жителям, которых оказалось около сотни, предложили садиться в автобусы, но люди отказались и разъехались на автомобилях.

Ситуация у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где судебные приставы приступили к выселению его жителей
3 из 8

Жителям, которых оказалось около сотни, предложили садиться в автобусы, но люди отказались и разъехались на автомобилях.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Местные власти пообещали помочь всем постояльцам Среднеуральского женского монастыря с дальнейшим размещением, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях.

Ситуация у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где судебные приставы приступили к выселению его жителей
4 из 8

Местные власти пообещали помочь всем постояльцам Среднеуральского женского монастыря с дальнейшим размещением, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Екатеринбургская епархия предоставит желающим возможность переселиться в другие монастыри Свердловской области.

Женщина, выселенная судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
5 из 8

Екатеринбургская епархия предоставит желающим возможность переселиться в другие монастыри Свердловской области.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Сейчас вокруг обители выставлено оцепление из сотрудников ОМОН.

Ситуация у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где судебные приставы приступили к выселению его жителей
6 из 8

Сейчас вокруг обители выставлено оцепление из сотрудников ОМОН.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В монастырь никого не пускают, кроме силовиков и сотрудников экстренных служб.

Сторонник схиигумена Сергия во время выселения судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
7 из 8

В монастырь никого не пускают, кроме силовиков и сотрудников экстренных служб.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Иск прокурора о запрете эксплуатации монастыря Верхнепышминский городской суд рассмотрит 11 мая.

Верующие, выселенные судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
8 из 8

Иск прокурора о запрете эксплуатации монастыря Верхнепышминский городской суд рассмотрит 11 мая.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 8

Приставы получили решение суда о запрете проживания людей в монастыре, который прежде был подконтролен бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 8

В монастырь пришли силовики и вскрыли болгарками двери во все здания.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 8

Жителям, которых оказалось около сотни, предложили садиться в автобусы, но люди отказались и разъехались на автомобилях.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 8

Местные власти пообещали помочь всем постояльцам Среднеуральского женского монастыря с дальнейшим размещением, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 8

Екатеринбургская епархия предоставит желающим возможность переселиться в другие монастыри Свердловской области.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 8

Сейчас вокруг обители выставлено оцепление из сотрудников ОМОН.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
7 из 8

В монастырь никого не пускают, кроме силовиков и сотрудников экстренных служб.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 8

Иск прокурора о запрете эксплуатации монастыря Верхнепышминский городской суд рассмотрит 11 мая.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииМоскваЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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