https://ria.ru/20210414/siloviki-1728172208.html

Адвокаты заявили о визите силовиков в Среднеуральский женский монастырь

Адвокаты заявили о визите силовиков в Среднеуральский женский монастырь

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что сотрудники силовых ведомств прибыли в Среднеуральский женский монастырь, ранее... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T04:42

2021-04-14T04:42

2021-04-14T12:57

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что сотрудники силовых ведомств прибыли в Среднеуральский женский монастырь, ранее подконтрольный арестованному священнослужителю.Они добавили, что на подъезде к Среднеуральскому монастырю скопилось около 50 машин военной техники: автозаки, машины Росгвардии, ОМОНа, полиции, а также служебные машины с черными номерами.Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.В феврале в монастыре проводилась операция по поиску келейника Романова отца Силуана, который является фигурантом уголовного дела об убийстве в 1999 году трех человек. Через некоторое время спецоперацию по поиску Силуана правоохранительные органы также провели в скитах бывшего схиигумена Сергия. За информацию о Силуане полиция пообещала 1 миллион рублей.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

https://ria.ru/20210401/monastyr-1603497611.html

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среднеуральский женский монастырь, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, москва, екатеринбург, происшествия